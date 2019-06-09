Песков назвал отличительную черту партнерства России и Китая

Взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль​​​. Путин" на канале "Россия 1".

"Отличительная черта российско-китайского партнерства - его ненаправленность против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США - это в корне неверно", - сказал Песков.

"И Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном, у нас с американцами свои проблемы. Они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, нежелания наших американских визави идти хоть на субстантивный диалог в этой связи", - заметил представитель Кремля. "Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами", - заключил он.