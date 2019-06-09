Пловчиха Ефимова выиграла на турнире в Монако

Трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова отличилась на стартовом этапе традиционной коммерческой серии "Маре Нострум" в Княжестве Монако.

Ефимова в первый день соревнований победила на стометровке брассом с результатом 1 минута 05,77 секунды. Второе место в этом виде программы также заняла россиянка - Мария Темникова преодолела дистанцию за 1.07,80, то есть уступила победительнице более двух секунд.

Наш Владислав Гринев оказался сильнейшим на стометровке вольным стилем - 48,58. Второе место присуждено сразу двум спортсменам, поскольку россиянин Андрей Жилкин и француз Максим Грюссе финишировали с одинаковым временем - 49,24.

Второй этап "Маре Нострум" пройдет во французском Кане-ан-Руссийон 11-12 июня.