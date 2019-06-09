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Рубрика: В мире

Порошенко готов стать премьер-министром Украины

Текст: Константин Волков

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил 9 июня, что готов стать премьер-министром, если его партия "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") победит на досрочных выборах в Раду. Об этом сообщает Общественное телевидение Украины.

На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком

"Если мы победим на выборах, то - да, я намерен занять пост премьера", - заявил Порошенко.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля, указ об этом подписал новый президент страны Владимир Зеленский.

Они пройдут по смешанной системе - половина депутатов (225 человек) изберут по мажоритарным округам, а половину - по партийным спискам.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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