Посаженный у Белого дома Трампом и Макроном дуб погиб

На лужайке Белого дома погиб дуб, который весной прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон. "Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе", - написала газета Monde.

Эту информацию подтвердило другое издание - Figaro. По его мнению, деревце, привезенное из Франции, не пережило карантинный фитосанитарный контроль, который ввели США после его посадки.

Издание уточняет, что таможенная и пограничная службы США, которые зависят от министерства сельского хозяйства, устанавливают карантин в отношении импорта растений, семян и даже почвы. Это делается, чтобы предотвратить распространение болезней или импорт опасных видов насекомых, пишет РИА Новости.

Напомним, президент Франции посетил США с государственным визитом в апреле 2018 года. Эта поездка была приурочена к 250-летию отношений двух стран. В ходе визита Макрон и Трамп посадили "дуб дружбы". Дерево было привезено с севера Франции - из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска.

Дуб должен был стать символом долгих отношений Франции и США.