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09.06.2019 08:54
Рубрика: Власть

"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 20 июня

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ежегодная специальная программа начнется в 12:00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ

Прием вопросов уже стартовал и продлится до окончания передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным". Наиболее интересные и актуальные обращения будут озвучены главе государства во время прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный). Из-за границы можно позвонить по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Принимаются вопросы в виде SMS и MMS-сообщений на номер 0-40-40 (бесплатно) только с телефонов российских операторов связи. Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2019
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