"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 20 июня

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ежегодная специальная программа начнется в 12:00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прием вопросов уже стартовал и продлится до окончания передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным". Наиболее интересные и актуальные обращения будут озвучены главе государства во время прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный). Из-за границы можно позвонить по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Принимаются вопросы в виде SMS и MMS-сообщений на номер 0-40-40 (бесплатно) только с телефонов российских операторов связи. Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".