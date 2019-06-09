Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Верховной Рады Юрия Левченко отдать под суд экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума.

Этот меморандум, который был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Великобританией, США и Украиной, предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного вооружения. По словам Левченко, Кучму и Кравчука надо судить за то, что они якобы "отдали за малозначащую бумажку третий ядерный потенциал мира".

Российский сенатор с иронией отметил, что в "сегодняшней Раде чего только не говорят". Дескать, если бы Кучма и Кравчук не подписали меморандум, то сейчас якобы "Украина была бы ядерной державой".

По словам Пушкова, Соединенные Штаты никогда не позволили бы Украине иметь свое ядерное оружие.

Напомним, что ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.