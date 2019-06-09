Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису. В финале он обыграл в четырех сетах Доминика Тима - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

По ходу всего турнира Надаль не давал поводов в себе усомниться. О чем говорить, если он проиграл всего два сета в Париже? Так что его очередной триумф стал делом ожидаемым и обыденным.

В то же время стоит отдельно отметить Тима. Австриец поневоле оказался одним из участников скандала на "Ролан Гаррос", когда организаторы соревнований попросили его прервать пресс-конференцию, чтобы в этом зале на вопросы журналистов смогла ответить Серена Уильямс.

Затем был сложнейший поединок с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который дважды прерывался из-за непогоды. Но австриец, несмотря на статус сербского теннисиста и его мощь, победил. И вышел в финал, где его ждал Надаль.

Борьба в сегодняшнем матче, по сути, была лишь в двух стартовых сетах. После того, как Тим сравнял счет по партиям, Рафа резко прибавил и не оставил сопернику ни единого шанса. Как итог - очередная победа на "Ролан Гаррос", где испанцу уже давно никто не может составить конкуренцию.