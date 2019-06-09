Мадридский "Реал" объявил о переходе лидера сборной Бельгии Эдена Азара. Контракт с теперь уже бывшим игроком "Челси" подписан до конца 2024 года.

- Я дважды пытался подписать Азара. Счастлив, что с третьей попытки нам удалось договориться о его трансфере, - признался президент "Реала" Флорентино Перес.

В кулуарах поговаривают, что во время одной из недавних встреч Переса с капитаном мадридской команды Серхио Рамосом игрок задал следующий вопрос: "Вы обещали купить замену Роналду. Ну и где этот человек?"

На тот момент Пересу было сложно дать конкретный ответ. "Реал" и "Челси" около полутора месяцев вели переговоры по Азару, но к согласию пришли лишь несколько дней назад. Лондонцы не собирались отпускать своего лидера менее чем за 150 миллионов евро, а испанцы готовы были раскошелиться на 100 миллионов. Сам игрок к тому времени уже уладил все условия личного контракта с мадридцами и ждал, пока клубы договорятся между собой.

В результате "Реал" согласился заплатить 100 миллионов сразу и еще 50 миллионов в качестве бонусов в случае успешных выступлений Азара. В "Челси" остались довольны таким вариантом и уведомили Эдена, что тот может спокойно пройти медосмотр и подписать контракт. К слову, этот трансфер стал рекордным в истории мадридского суперклуба.

- Покинуть "Челси" - одно из самых сложных решений в моей жизни. Но я всегда мечтал выступать за "Реал". Руководство лондонского клуба это понимало и пошло мне навстречу. Мне нужен был новый вызов, и я получил его, - отметил Азар.

Сразу же после официального объявления о переходе Азара испанская Marca раскопала материал девятилетней давности, в котором тогда еще начинающий тренер, а ныне рулевой "Реала" Зинедин Зидан говорит, что молодой полузащитник "Лилля" Эден Азар в будущем станет одним из лучших футболистов мира. И что он хотел бы однажды стать его наставником. В свою очередь бельгиец неоднократно называл Зидана своим кумиром. Получится ли у них сработаться в мадридском клубе - покажет время.