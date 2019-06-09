Ребенок погиб при обстрелах боевиками провинций Латакия и Хама

В Сирии два мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли в результате обстрелов боевиками провинций Латакия и Хама. Об этом в субботу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что в течение суток атакам подверглись восемь населенных пунктов в Латакии и один в Хаме. Некоторые из них были обстреляны дважды. Огонь велся с применением артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Купчишина.

Ранее, напомним, сирийские правительственные войска в провинции Хама отбили атаки незаконных вооруженных формирований. Было уничтожено свыше 20 боевиков, танк и два пикапа. Атаку предприняли боевики из так называемой Идлибской зоны деэскалации.