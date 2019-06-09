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09.06.2019 10:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Британцы показали в Воронеже мистическую "Реку Потудань"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Андрей Парфенов
Премьера спектакля "Блаженство", поставленного в Англии специально для Платоновского фестиваля, состоялась в столице Черноземья. Через месяц его сыграют в Кембридже, в 2020 году - в Лондоне. Англичане предложили оригинальное прочтение "Реки Потудани". В историю о том, как трудно возвращается к людям жизнь на пепелище войны, добавили мистики и юмора.

И загадочного, и смешного у самого Платонова предостаточно. Но читателям, застревающим в его парадоксальных метафорах, бывает не до смеха. Крупные произведения - "Чевенгур", "Котлован", "Епифанские шлюзы" - создают образ писателя серьезного, даже мрачного, как никто ярко отразившего трагедии, которая неизбежно сопровождают переустройство мира.

Фото: Жюльен Ламбер
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Драматург из Кембриджа Фрейзер Грейс написал пьесу по мотивам не менее известной (и, пожалуй, самой "освоенной" театрами) повести Платонова "Река Потудань". И повесть, и пьеса - никак не мрачные. Они даже не про революцию (хотя действие происходит после гражданской войны) и трагедии (герои живы, счастье есть). Они про любовь, которая прорастает после.

- Повесть Платонова я прочел давно - искал материал для другой постановки и случайно наткнулся на перевод, - объяснил Грейс. - "Река Потудань" затронула в моей душе какую-то струну, привлекла странностью, необъяснимостью поведения героев. И спустя годы я решил этот текст адаптировать для сцены. Мы с режиссером Полом Борном сделали эскиз в рамках лаборатории на фестивале Hotbed в Кембридже. (Его проводит Menagerie Theatre Company - ведущая независимая компания на востоке Англии, работающая с новой драматургией. - "РГ"). И вдруг - звонок из Воронежа…

В театральную программу Платоновфеста-2019 планировали включить несколько зарубежных постановок, так или иначе связанных с наследием Платонова. И новая пьеса по мотивам "Реки Потудани" дирекцию не могла не заинтересовать.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
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- Мы говорим - да пьесы-то еще нет, так - наметки… Но загорелись идеей, доработали текст и выпустили спектакль с актерами Menagerie Theatre Company, чтобы было с чем ехать в Воронеж, - рассказал Пол Рекс Борн. - Ориентировались на конфигурацию нашей площадки в Кембридже, где публика сидит перед сценой размерами 12 на 12 метров. Но мы в техзадании что-то напутали или недопоняли друг друга с организаторами. На месте выяснилось, что узкая площадка для игры - по центру зала, а ряды амфитеатра - по обе стороны от нее. Пришлось срочно перестраивать все мизансцены… Актеры не уходят за кулисы, существуют в одном пространстве со зрителями - ведь история про наш мир, где все связаны.

Декорации сделали из решетчатых деревянных поддонов. Борн придумал такой ход несколько лет назад и ждал повода его задействовать. Паллеты отлично вписались в строй "Реки…", где главный герой Никита Фирсов - плотник, затем столяр, а после бегства от жены еще и чернорабочий на базаре. В "Блаженстве" они изображают и стены, и мебель, и даже льдины, по которым идет топиться его жена Люба.

За годы фестиваля воронежцы видели много попыток раскрыть на сцене Платонова, в чьем языке бытовое и надмирное спаяно в угловатые конструкции, трудно воспринимаемые на слух. Кто-то делает акцент на фактурности материалов: среди шероховатых, помятых, потускневших предметов странная речь героев звучит как еще одна приметой времени. Кто-то подробно разбирает исторический контекст.

Фото: Андрей Парфенов
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Обстоятельные британцы попытались проникнуть в психологию героев. Этим объясняется большинство изменений и дополнений, которые внес Фрейзер Грейс, превращая русскую повесть в английскую пьесу. Он как бы перевернул платоновский "айсберг", расписав диалоги и введя новые сюжетные линии там, где логика поведения казалась непереводимой.
Вот, например, девушка приводит едва знакомого мужчину домой и предлагает ему посидеть, пока она спит. Зачем? Чтобы греть комнату, догадывается драматург. Или - ключевая проблема в "Реке…" - молодой солдат, вернувшийся домой без видимых ран, не может исполнить свой брачный долг: сердце от нежности щемит, горло перехватывает жалость, и Никита виновато моет пол, готовый от стыда броситься в Потудань. Что за хворь такая?

У Платонова это называется "забывать в долгих снах тяжелую работу войны". Никите там снится, что его душит маленькое животное. В "Блаженстве" ему мерещится бродяга - таинственный оборванец в шинели и обмотках всегда где-то рядом. Греется у костра, когда Фирсов топит печку, натирает ступни мелом (Потудань течет по дну бывшего моря, мела в окрестностях полно) и ходит кругами, опоясывая пространство спектакля дорожкой из следов. В допремьерном, "кембриджском" варианте по периметру сцены светилась река. Гонимый мистическим страхом, Никита, как ему кажется, убивает бродягу-двойника кирпичом, а отрезанную голову носит с собой. Скитается в лохмотьях, ночует на земле рядом с выгребной ямой. Посторонние видят в его мешке лишь гнилой кочан.

А еще в том мешке лежат фигурки из проволоки: как и у Платонова, Никита у Грейса врачует душу творчеством. "Он еще помнит, как выглядит человек", - заключает в пьесе следователь, рассмотрев одну из поделок арестованного по ошибке Фирсова.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Любопытно, что некоторые реплики в пьесе - если перевести их на русский - не только передают английский юмор, но и звучат вполне по-платоновски. "Не умирай - если помрешь, некому гроб делать будет!" - увещевает Люба заболевшего Никиту, который недавно колотил гроб для ее подруги. У Платонова, для сравнения, о спасенной из реки Любе (продрогла, лежит в горячке) свекор говорит, что та выбрала плохое время топиться: погода испортилась, вода была холодная.

Неизвестно, как сложится судьба пьесы и спектакля "Блаженство" в Великобритании. Но в Воронеже непривычная интонация речи не помешала узнать платоновских героев в худых и бледных (особенно удачно найден типаж Никиты) актерах с их скупой мимикой и "голодной" заторможенностью. Поэзии, которой дышат строки "Реки Потудань" на русском, в спектакле, пожалуй, чуть меньше, чем можно было ожидать. Но, во-первых, пьеса-то английская, и Грейс, автор драм о Михаиле Калашникове и Анне Политковской, смотрит на историю Платонова со своим социальным пафосом. А во-вторых... чертовски сложно переводить эту поэзию.

Прямая речь

Пол Борн, режиссер (Кембридж):

- По эмоциональному накалу "Блаженство" - русская пьеса. Но мы, наверное, поставили ее с британской рациональностью. Никита Фирсов уничтожен войной, но в нем есть человечность. И он сам пробуждает ее в других. В начале истории герои просто смертельно голодны, Люба недаром встречает Никиту вопросом, нет ли чего поесть, она постоянно мерзнет. А в финале говорит: "Позволь мне согреть тебя", у нее есть потребность поделиться своим теплом. Герои "Блаженства" нуждаются в любви и находят в ней смысл жизни. All you need is love!

Фрейзер Грейс, драматург (Кембридж):

- Платонов - это не сплошная toska, это и необъяснимая способность быть счастливым в суровых обстоятельствах. Платонов не жеманится, не стесняется ничего. И в его героях есть любовь, доброта и оптимизм. Не по отношению к политическому строю или власти, а по отношению к другим людям. Очень много у Платонова этой веры в людей и в их способность все преодолеть. Что меня и подкупило. Поэтому пьеса и называется "Блаженство": хочется верить, что Никита и Люба смогут построить свое счастье. Надеюсь, моим соотечественникам эта история будет близка и понятна, ведь войны, страдания и разрушенные судьбы были не только в 1920-е годы в России. Да, советский человек особенный. Наверное, его отличает "насильственный" коллективизм. Здесь важно именно определение, поскольку на Западе мы вообще-то не против коллективизма - но только если он является свободным выбором человека.

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