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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Фарерская Бьорк" пошаманила на фестивале "Музыка мира" под Воронежем

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Традиционный опен-эйр Платоновского фестиваля "Музыка мира в Белом колодце" собрал 3700 зрителей. На дне старого мелового карьера выступили молодые музыканты, в чьем творчестве сильно влияние народной музыки.

Так, инди-группа Naviband выбрала из своего репертуара песни с белорусским колоритом. Воронежцам они были понятны без перевода, а вот поклонники команды за рубежом специально учат мову.

- После участия в "Евровидении" у нас довольно много концертов в Германии, Польше и Чехии. Там процентов 70 публики не понимает и русского, но мы получаем письма от слушателей, которые заинтересовались языком благодаря нашим песням, - рассказал один из участников Naviband Артем Лукьяненко. - Например, одна шведка не только учит русский и белорусский, но и сама пишет и исполняет песни на них.

Фото: Андрей Парфенов/ РГ
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Исполнитель электронного блюза и соула Мэнни Уолтерс из ЮАР, впервые попавший в Россию, удивил публику нордическим темпераментом. Ну а певица Eivør, которую иногда называют "фарерской Бьорк", представила свои композиции в жанре "фолктроника". Необычный тембр, большой бубен и мощная энергия вокалистки покорили воронежцев.

- Этническая музыка родных Фарерских островов меня вдохновляет, но я родом скорее из искусства вообще, чем из конкретной культуры, - призналась Eivør, которая в последние годы живет в Копенгагене. - В Исландии я изучала классический вокал, конечно, встречала Бьорк, очень ею восхищаюсь и мечтаю когда-нибудь поработать вместе. Но я никогда не понимала, почему меня с ней сравнивают!

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