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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бульвар истории

Фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в столице
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
В Москве стартовал фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" - всю неделю москвичи и туристы могут перемещаться из одного столетия в другое, просто гуляя по фестивальным площадкам. Главное новшество года - превращение Бульварного кольца в настоящее колесо истории, где на отрезке в 200 метров понаблюдаешь и за чеканкой древнерусских монет, и за техникой штыкового боя 300-летней давности.
На фестивальных площадках можно встретить камнетесов, кузнецов, писцов и обладателей других древних профессий. Фото: Сергей Куксин/ РГ На фестивальных площадках можно встретить камнетесов, кузнецов, писцов и обладателей других древних профессий. Фото: Сергей Куксин/ РГ
На фестивальных площадках можно встретить камнетесов, кузнецов, писцов и обладателей других древних профессий. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Чтобы оценить фестивальные новинки года, корреспондент "РГ" отправился прямиком на Пушкинскую площадь - там, за спиной знаменитого памятника, развернулся военный лагерь времен Северной войны 1700-1721 годов. С одной стороны у входа в лагерь стоят ворота цвета шведского флага, а с другой - российского. Замечаю, что больше всего людей собралось у обычного стола, на котором выставлены пластиковые фигурки старинных солдат и техники - здесь и пехота, и кавалерия, и артиллерия на переднем фланге. За столом - мужчина в старомодном парике и обмундировании времен XVIII века на примере фигурок рассказывает и показывает, как были устроены военные сражения того времени. За его спиной - большая красочная карта Полтавской битвы.

"Если посмотрим на карту, то понять что-то довольно сложно - стрелочки, направления движения войск, границы, - увлеченно рассказывает реконструктор. - А на столе видим, к примеру, настоящий драгунский полк со всеми деталями - и на его примере легко объяснить, какого труда стоило даже простое правильное перемещение кавалерии в те времена".

Фото: iStock
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Фигурки на столе меняют свое положение, и становится понятно, как была устроена техника боя, сколько времени уходило на перезарядку мушкета, какое оружие применяли против лошадей и их наездников. Рассказывает об этом с интонацией опытного учителя истории Иван Михайлович Леоферов - в обычной жизни он работает охранником в Твери, а историческая реконструкция его большая страсть и хобби.

Таких увлеченных людей в Москву съехалось много - только из России около 1400 участников, а еще более 300 прибыли из 14 стран - от Канады до Италии. В программе фестиваля - ежедневные мастер-классы, бесплатныеэкскурсии, концерты и многое другое. Помимо Бульварного кольца площадки можно отыскать на набережных возле Кремля, на Манежной площади, в Камергерском переулке, а также на окраинах - площади Славы в Кузьминках, Профсоюзной улице, Ореховом бульваре и других. Несколько площадок открыты и в парке "Коломенское" - там с 12 по 16 июня пройдет V Международный рыцарский турнир святого Георгия с участием 12 сильнейших рыцарей со всего мира.

Вход на все площадки бесплатный, работают они с 12.00 до 21.00 в будни и с 11.00 до 21.00 по выходным. Узнать адреса, расписание мероприятий и другие подробности можно на сайтах moscowseasons.com и historyfest.ru. Доступно и мобильное приложение.

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