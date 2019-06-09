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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город. Лето. Вечер

Как Хохловская площадь стала самым тусовочным местом Москвы и почему этому не рады
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
Хохловская площадь в центре столицы этим летом оказалась в эпицентре внимания. Дело в том, что выполненная в виде амфитеатра с множеством ступеней она стала популярным тусовочным местом - здесь собирается молодежь со всего города, которая до самого утра пьет пиво и вино, общается и громко смеется. Периодически дело доходит до потасовок и вызова полиции. Больше всех такому соседству не рады жители близлежащих домов, а недавно на конфликт с завсегдатаями площади пошли участники движения "Лев против" - они борются с распитием алкоголя на улице. Разобраться в ситуации постарались корреспонденты "РГ".
Одна из забав "Ямы" - фигурное выкладывание бутылок. В субботу, к примеру, получилось сердечко. Фото: Александр Мелешенко Одна из забав "Ямы" - фигурное выкладывание бутылок. В субботу, к примеру, получилось сердечко. Фото: Александр Мелешенко
Одна из забав "Ямы" - фигурное выкладывание бутылок. В субботу, к примеру, получилось сердечко. Фото: Александр Мелешенко

Субботним вечером в "Яме", как называют площадь ее частые гости, многолюдно. В центре стоит фрагмент стены Белого города, обнаруженный во время работ по программе "Моя улица". Когда его нашли в 2017 году, власти решили оставить фрагмент открытым, превратив площадь в археологический музей под открытым небом. От фрагмента стены в виде амфитеатра расходятся большие ступени - они образуют своеобразные трибуны, на которых каждый вечер собирается по несколько сотен человек. Особенно оживленно здесь по выходным.

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Чаще всего в "Яму" приходят студенты расположенных рядом вузов, хотя в этом году стало много школьников из старших классов, рассказывает "РГ" Андрей Ерохин - он говорит, что бывает здесь регулярно и ценит это место именно за атмосферу. "Я бывал здесь много раз прошлым летом и никогда не видел агрессии или серьезных конфликтов, здесь собираются довольно спокойные люди, к тому же мимо регулярно проходит полиция - даже алкоголь никто не пьет открыто, прячут бутылки в пакеты", - отмечает он.

Корреспонденты "РГ" никакой агрессии на площади тоже не заметили - даже очевидно пьяных людей. Однако шума на площади действительно много - сотни голосов, звон стеклянных бутылок, громкий смех. Впрочем, жилья вокруг немного - прямо на площадь выходят окна лишь одной 8-этажки.

В ее дворе пусто, люди примерно за полчаса появились пару раз. Все жалуются на шум от "Ямы", но стихийным бедствием ее не называют - говорят, проблема возникает по выходным, закроешь окна и все в порядке. "Да, шум с площади изрядный обычно до самого утра, но для центра города это привычная картина, - говорит житель второго подъезда Михаил. - Лично я полицию ни разу не вызывал и никуда не жаловался - драк и безобразий там нет".

Шума на площади много - сотни голосов, звон бутылок, громкий смех

Из сугубо местной достопримечательности Хохловская площадь приобрела общегородскую известность в ночь на 1 июня - тогда в "Яму" пришли активисты движения "Лев против". Они отбирали алкоголь у сидящих на площади, потом завязалась драка, которая закончилась распылением газовых баллончиков со стороны активистов. В последнюю пятницу активисты снова приходили на площадь, однако на этот раз вели себя гораздо спокойнее.

Видимо, из-за последних событий полиции в районе площади сейчас много - помимо пеших патрулей регулярно проходят и полицейские на лошадях, а также сотрудники ОМОН. В разговоре с "РГ" они рассказали, что вызывают их на площадь довольно часто. Впрочем, в присутствии стражей правопорядка молодые люди ведут себя тихо, алкоголь прячут, к тому же многие вообще без спиртного.

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В районе 10 часов вечера в субботу отдыхающие на площади занялись популярной местной забавой - среди "Ямы" из пустых бутылок стали выкладывать фигуры. Около сотни бутылок составили в шеренгу, потом в сердечко. Бутылки, правда, никто не бил, и на хулиганство это было не похоже. В ночь на 1 июня молодежь выкладывала из бутылок слово "Лето", когда на площадь пришли активисты из "Лев против".

Кстати, деятельность этой организации считают нужным проверить в Мосгордуме. Член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова на днях заявила агентству "Москва", что следить за соблюдением закона в Москве должна полиция, а не общественные организации. "Хотелось бы узнать, с кем согласован проект "Лев против", что это за общественная организация. Кто им дал право избивать и применять перцовые баллончики по отношению к жителям нашего города. Да, в Москве нельзя курить и распивать алкогольные напитки в общественных местах, но у нас есть сотрудники полиции, которые должны выявлять правонарушителей и следить за соблюдением закона", - считает парламентарий.

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