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09.06.2019 23:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прогулка у воды

Как преобразятся столичные районы до конца лета
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
В столице продолжается благоустройство, причем не только в центре города, но в окраинных районах. Всюду прибавляется пешеходных зон, тротуаров, идет ремонт систем водостока, а провода убирают под землю. Так что жителям придется еще потерпеть шум работ.

В центре они идут не только на Рождественке, но и в прилагающих переулках - Сандуновском, Звонарском, Варсонофьевском, Большом, Малом и Нижнем Кисельных. В порядок приводят и Благовещенский, Ермолаевский, Большой Козихинский, Вспольный и Богословский переулки в районе Патриарших прудов. Их готовность в конце минувшей недели проверил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что масштабное благоустройство не завершилось с программой "Моя улица". Оно вылилось в более масштабную программу "Мой район", в рамках которой по всему городу идут работы более чем на 800 объектах.

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Узнать, как изменится облик каждого конкретного района и оставить свои пожелания жители могут в информационных центрах, которые открылись по всему городу. К примеру, в Ермолаевском переулке этот павильон посещают в день до 15 человек, интересуются, сохранятся ли парковки, планируется ли озеленение района. "Мы приводим в порядок все дворы, которые примыкают к улице, включая фасады домов, независимого от того, принадлежат они городу или нет, - рассказал Петр Бирюков. - В этом районе благоустраивают сразу 47 дворов. Население здесь требовательное, мы долго обсуждали с ним концепцию развития района и наконец пришли к общему мнению". Заммэра отметил, что по сравнению с прошлыми годами работы по благоустройству идут в среднем на полтора месяца раньше по срокам выполнения, так что у жителей есть надежда уже в августе выйти на комфортные широкие тротуары светлых и зеленых улиц.

Но пока и в Басманном районе можно не везде прогуляться - на улице Чаплыгина повсюду строительные ограждения. Здесь к концу сезона появится театральный квартал, объединяющий центральные улицы, где располагаются театр "Современник", театр Олега Табакова, школа Табакова и детский музыкальный театр. Узнав об инспекции заммэра, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков поспешил поделиться планами по развитию квартала: "Поставим именные лавочки и сделаем скверы великих артистов - Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева и других. Будем проводить квесты и создадим туристический маршрут".

Кроме обновления улиц почти в каждом районе появляются уютные островки природы, где можно и позагорать, и позаниматься спортом, и просто отдохнуть от городской суеты. В Москве уже более 500 парковых территорий, для сравнения: в 2010 году их было всего 130. А к Дню города, который москвичи отметят 7 и 8 сентября, благоустроят еще почти 60 парков.

Около 60 парков откроют в Москве ко Дню города

К примеру, новый парк площадью 90 га появится в Капотне вдоль Москвы-реки. "На месте заброшенной территории, которая славилась криминальной обстановкой, москвичи попросили мэра города создать общественное пространство, - рассказал Петр Бирюков. - Новый парк станет продолжением парка 850-летия Москвы, у которого тоже немалая площадь - 220 га. В результате их объединения жители Капотни получат 310 га парковой территории".

Еще один парк на юго-востоке города, усадьба Люблино, преобразится к середине августа. Здесь уже виден силуэт просторной набережной со спусками к пруду. Лодочную станцию реконструируют и поставят павильон для празднования свадеб. В центральной части парка построят амфитеатр и танцплощадку. На западе усадьбы почти готовы спортивные зоны.

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