Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве

Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По данным агентства, экстренная посадка была совершена из-за технической неисправности. Как уточнили в компании, во время полета экипажу воздушного судно поступило оповещение о низком давлении масла в одном из двигателей. Было принято решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту. Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Сейчас пассажиры рейса находятся в терминале аэропорта. Для устранения неисправности самолет обследуют инженеры.