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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Урок в будущее

В Москве появятся IT-классы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 124(7882)
С 1 сентября 2019 года в московских школах откроются IT-классы. Осваивать профессии будущего там будут десятиклассники, которые выдержат конкурсные испытания. Экзамены пройдут во второй половине июня.

В столичных школах сегодня открыты академические, инженерные, медицинские и кадетские классы. С нового учебного года добавится еще одно направление - IT. Его департамент образования и науки запускает вместе с высокотехнологичными компаниями и вузами. В их числе - Высшая школа экономики, МФТИ, МГТУ имени Баумана. Как ожидается, IT-классы появятся в 34 школах. Как их выбирали? Смотрели на результаты ЕГЭ, активность педагогов в профессиональных конкурсах и школьную инфраструктуру.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российские школьницы научились работать с искусственным интеллектом

По словам замглавы департамента образования и науки Татьяны Васильевой, для будущих учеников IT-классов разработана отдельная программа. Ребята будут углубленно изучать три предмета: информатику, математику и физику. Плюс они освоят одно из шести направлений, которое выберет школа. Например, научатся разрабатывать компьютерные программы, придумывать роботов или создавать новые антивирусы. Для этого во всех школах-участниках откроются так называемые IT-полигоны. Директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева проект рассматривает как инвестицию в будущее города. Говорит, цифровая экономика сегодня едва ли не самая перспективная и привлекательная сфера на рынке труда. "Москве нужны программисты, системные администраторы, аналитики, робототехники, специалисты в области защиты персональных данных, - сказала она и подчеркнула: - Это далеко не весь список востребованных IT-профессий".

Вузы подготовили для школьников свои курсы с лекциями, семинарами, мастер-классами и экскурсиями. А крупные компании готовы пригласить к себе на стажировки. "Школьники должны понимать, что их ждет в будущем. Поэтому покажем, как устроена работа нашей компании изнутри, из чего строится корпоративная культура, - отмечает директор "Яндекс.Лицея" Марина Суслова. - Отрасль перспективна. Ведь многие профессии сейчас исчезают, а в IT-сфере рождаются и будут рождаться новые".

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