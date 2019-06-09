Жара в Москве в воскресенье может побить рекорд 1948 года

Жара в Москве не отступает, и сегодня москвичей ждет еще один душный знойный день. В воскресенье, 9 июня, температура воздуха днем прогреется до плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. По оценкам синоптиков, такой показатель превышает норму на 5-7 градусов и скорее напоминает июльскую погоду. Причина такой аномалии - мощный антициклон.

Температурный показатель подошел близко к рекорду 1948 года, когда температура составила 32,2 градуса, отмечают в центре погоды "Фобос". При этом во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, как и в конце недели, останется выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.