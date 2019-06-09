Новости

На Сахалине построят комплексы СПГ и объекты инфраструктуры 08:43
Видео: в Дагестане горная река унесла автомобиль УАЗ 08:32
Боксер Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса 08:09
Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам 07:16
Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие 06:46
Трое сирийских военных погибли при атаке боевиков на армейский патруль 06:28
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление 06:14
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit 05:53
В Болгарии задержан готовивший теракт 16-летний сторонник ДАИШ 05:27
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата 04:39
В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов 04:19
В метро Бостона 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов 03:34
Посаженный у Белого дома Трампом и Макроном дуб погиб 02:49
Ребенок погиб при обстрелах боевиками провинций Латакия и Хама 02:29
В ДТП на юге Нигерии погибли 18 человек 01:49
Ополченцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ 01:40
В Архангельской области при взрыве снаряда пострадал подросток 00:34
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково 00:15
Парламент объявил Молдавию "захваченным государством" 00:10
Французы проиграли туркам в отборе на Евро-2020 08.06.2019
Артем Дзюба: Еще 10-15 минут без голов - и началось бы легкое раздражение 08.06.2019
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей из-за обстрелов ВСУ 08.06.2019
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест 08.06.2019
Медобследование опровергло слухи о тяжелых травмах журналиста Ивана Голунова 08.06.2019
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории 08.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
09.06.2019 08:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине построят комплексы СПГ и объекты инфраструктуры

Текст: Анна Бондаренко

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с "Газпромом" о строительстве комплексов сжиженного природного газа на Сахалине. Заключено соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин рассказал о наращивании поставок российского газа за рубеж

"За его счет мы обеспечим экологически чистым топливом удаленные районы на севере Сахалина и Курильских островах. Также этот газ можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. В дальнейшем проект позволит выйти нам на межрегиональный рынок с поставками малотоннажного СПГ в прибрежные районы регионов Дальнего Востока", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Комплекс возведут в центральной части острова, городе Поронайске. Предполагается, что построены будут две очереди завода: первая - в 2021-2022 годах, сроки второй очереди определят по итогам оценки работы первой. Производительность каждой очереди - пять тонн СПГ в час.

Кроме того, "Газпром" намерен построить в Южно-Сахалинске ряд деловых и спортивных объектов, а также свой административный офис. Соглашение о строительстве также подписали в рамках ПМЭФ.

Среди объектов, которые планируется построить в Южно-Сахалинске, - ледовая арена, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня, конгресс-холл на 800 мест, гостиница, административный офис компании, жилые дома для своих сотрудников.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие
Парламент объявил Молдавию "захваченным государством"
Ополченцы ДНР уничтожили БМП-2 и минометный расчет ВСУ
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit