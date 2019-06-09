На Сахалине построят комплексы СПГ и объекты инфраструктуры

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с "Газпромом" о строительстве комплексов сжиженного природного газа на Сахалине. Заключено соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей.

"За его счет мы обеспечим экологически чистым топливом удаленные районы на севере Сахалина и Курильских островах. Также этот газ можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. В дальнейшем проект позволит выйти нам на межрегиональный рынок с поставками малотоннажного СПГ в прибрежные районы регионов Дальнего Востока", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Комплекс возведут в центральной части острова, городе Поронайске. Предполагается, что построены будут две очереди завода: первая - в 2021-2022 годах, сроки второй очереди определят по итогам оценки работы первой. Производительность каждой очереди - пять тонн СПГ в час.

Кроме того, "Газпром" намерен построить в Южно-Сахалинске ряд деловых и спортивных объектов, а также свой административный офис. Соглашение о строительстве также подписали в рамках ПМЭФ.

Среди объектов, которые планируется построить в Южно-Сахалинске, - ледовая арена, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс международного уровня, конгресс-холл на 800 мест, гостиница, административный офис компании, жилые дома для своих сотрудников.