Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

По данным агентства, ЧП произошло в Тункинском районе. На данный момент не сообщается о причинах аварии и возможных пострадавших. Известно, что на борту самолета находились два человека. Также неизвестно, какие повреждения получил самолет при посадке. На место выехали спасатели.

Ан-2 - легкий многоцелевой самолет с поршневым двигателем. Используется для сельскохозяйственных работ, транспортных и пассажирских перевозок. Экипаж состоит из двух человек.