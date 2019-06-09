В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Спасатели обнаружили живым одного из членов экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного диспетчера района.

По данным агентства, всего на борту самолета находились два человека. Поиски второго продолжаются. На месте работает группа из Сибирского авиационно-спасательного отряда. Кроме того, для осуществления воздушного поиска на место вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, самолет занимался обработкой леса от вредителей по контракту с ведомством. Уточняется, что самолет приземлился в районе улуса Улан-Горхон.