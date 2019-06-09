Один человек погиб в результате стрельбы на автовокзале в Уфе

В центре Уфы мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП погиб один человек, еще одна женщина получила огнестрельные ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от Южного автовокзала. Мужчина 1994 года рождения открыл огонь из ружья по автомобилю LADA Priora. От полученных ран скончался водитель легковушки - мужчина 1994 года рождения. Сидящая на пассажирском кресле девушка получила ранения.

Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. Им оказался житель Уфимского района. У него было изъято охотничье ружье. По предварительным данным, трагедия произошла на бытовой почве

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.