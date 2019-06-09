Новости

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос" 19:29
Под Тулой загорелся торговый центр 19:28
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций 19:26
Порошенко готов стать премьер-министром Украины 19:25
Один человек погиб в результате стрельбы на автовокзале в Уфе 19:21
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций 19:12
На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком 19:03
Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 18:18
Названы худшие ремейки в истории кино 17:59
Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии 17:53
МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР 17:51
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 17:27
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2 17:23
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 17:17
Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии 17:12
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку 16:59
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 16:53
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии 16:49
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве 16:37
Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС 16:33
Лидер "Хора Турецкого" пообещал посетить II Европейские игры 16:30
Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске 16:25
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте 16:22
В Соль-Илецке группа неизвестных расстреляла мужчину 16:17
Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб в результате стрельбы на автовокзале в Уфе

В центре Уфы мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП погиб один человек, еще одна женщина получила огнестрельные ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В Соль-Илецке группа неизвестных расстреляла мужчину

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от Южного автовокзала. Мужчина 1994 года рождения открыл огонь из ружья по автомобилю LADA Priora. От полученных ран скончался водитель легковушки - мужчина 1994 года рождения. Сидящая на пассажирском кресле девушка получила ранения.

Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. Им оказался житель Уфимского района. У него было изъято охотничье ружье. По предварительным данным, трагедия произошла на бытовой почве

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду