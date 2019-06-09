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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в тяжелом состоянии

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в центре Уфы, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Республики Башкортостан Светлану Кускарбекову.

В результате стрельбы в центре Уфы погиб мужчина

Напомним, что сегодня недалеко от Южного автовокзала житель Уфимского района стрелял из охотничьего ружья в находившихся в автомобиле LADA Priora водителя и его пассажирку. Водитель скончался на месте, а женщина была ранена. Подозреваемого задержали и изъяли у него орудие преступления.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за бытового конфликта. Сейчас на месте ЧП работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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