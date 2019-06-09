На домашнем этапе Лиги наций в Уфе мужская сборная России выиграла у дебютанта турнира Португалии и хозяина предстоящего 10-14 июля "Финала шести" команды США - 3:0.

В Уфе сборная России выступает тем же составом, что и неделей раньше в сербском Нови-Саде, а вот качество игры заметно улучшилось. Если с Португалией проблем по определению не должно было возникать, то разгром американцев выгляди весьма показательно - 25:22, 25:19, 25:15.

Россияне отыграли почти всю встречу стартовым составом: связующий и капитан команды Игорь Кобзарь, диагональный нападающий Игорь Филиппов, доигровщики Егор Клюка и Дмитрий Волков, блокирующие Игорь Филиппов и Ильяс Куркаев. Лучшим бомбардиром стал Полетаев (19 очков). Здорово сыграл на блоке Филиппов, выигравший непосредственно с помощью этого элемента пять мячей.

Волейболисты после матча признавали, что столь уверенно победить им во многом помогла поддержка болельщиков. На матче, который прошел в домашней для хоккейного "Салавата Юлаева" "Уфа-Арене", собралось 8080 зрителей!

- Мы продемонстрировали хорошую командную игру, - сказал главный тренер россиян Туомас Саммелвуо. - Первый сет ушел на изучение соперника. Американцы сильны, но мы нашли решение, как с ними справиться. Дальше набрали ход, ребята хорошо взаимодействовали, система игры работала, была эффективной. Очень прилично смотрелся наш блок.

Однако капитан команды и ее основной связующий Игорь Кобзарь считает, что переоценивать результат матча не надо: "Конечно, хорошо, что мы одержали победу. Но американцы выступали фактически вторым составом. Может быть, поэтому выиграли так легко? Мы пока шаг за шагом улучшаем свой волейбол. На мой взгляд, особенно классно этот матч провел Виктор Полетаев".

С учетом этапа в Сербии россияне одержали четыре победы подряд и в общей турнирной таблице находились в зоне попадания в "Финал шести". Именно такая задача-минимум и стоит перед нашей сборной, которая является победителем первой Лиги наций, пришедшей в прошлом году на смену Мировой лиге.

А вот у женской сборной страны (главный тренер - Вадим Панков) в аналогичном соревновании дела совсем плохи. В бельгийском Кортрейке команда потерпела три поражения - от хозяек (0:3), Сербии (1:3) и Польши (2:3). С одной победой в девяти играх занимаем антирекордное 14-е место.

На этой неделе россиянки выступят в итальянском городе Перуджа. 11 июня встречаемся с Кореей, в среду и четверг - с Болгарией и Италией соответственно.