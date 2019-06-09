Новости

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе 20:30
В Ростове для тушения дома на Береговой привлекли 56 пожарных 20:11
Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в тяжелом состоянии 20:09
ЕС официально признал новое правительство Молдавии 20:05
В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре 19:47
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос" 19:29
Под Тулой загорелся торговый центр 19:28
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций 19:26
Порошенко готов стать премьер-министром Украины 19:25
В центре Уфы произошла стрельба 19:21
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций 19:12
На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком 19:03
Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 18:18
Названы худшие ремейки в истории кино 17:59
Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии 17:53
МИД РФ: США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и КНР 17:51
Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая 17:27
В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2 17:23
Фото: "Звездный Лорд" Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера 17:17
Семь человек пострадали при пожаре в тюменской колонии 17:12
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку 16:59
Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ "Крота" 16:53
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии 16:49
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве 16:37
Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
09.06.2019 20:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Уфимские сеты

На домашнем этапе Лиги наций Россия взяла верх над сборными Португалии и США
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
На домашнем этапе Лиги наций в Уфе мужская сборная России выиграла у дебютанта турнира Португалии и хозяина предстоящего 10-14 июля "Финала шести" команды США - 3:0.
Диагональный нападающий Виктор Полетаев стал лучшим бомбардиром матча с американцами - 19 очков. Фото: РИА Новости Диагональный нападающий Виктор Полетаев стал лучшим бомбардиром матча с американцами - 19 очков. Фото: РИА Новости
Диагональный нападающий Виктор Полетаев стал лучшим бомбардиром матча с американцами - 19 очков. Фото: РИА Новости

В Уфе сборная России выступает тем же составом, что и неделей раньше в сербском Нови-Саде, а вот качество игры заметно улучшилось. Если с Португалией проблем по определению не должно было возникать, то разгром американцев выгляди весьма показательно - 25:22, 25:19, 25:15.

Россияне отыграли почти всю встречу стартовым составом: связующий и капитан команды Игорь Кобзарь, диагональный нападающий Игорь Филиппов, доигровщики Егор Клюка и Дмитрий Волков, блокирующие Игорь Филиппов и Ильяс Куркаев. Лучшим бомбардиром стал Полетаев (19 очков). Здорово сыграл на блоке Филиппов, выигравший непосредственно с помощью этого элемента пять мячей.

Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Волейболисты после матча признавали, что столь уверенно победить им во многом помогла поддержка болельщиков. На матче, который прошел в домашней для хоккейного "Салавата Юлаева" "Уфа-Арене", собралось 8080 зрителей!

- Мы продемонстрировали хорошую командную игру, - сказал главный тренер россиян Туомас Саммелвуо. - Первый сет ушел на изучение соперника. Американцы сильны, но мы нашли решение, как с ними справиться. Дальше набрали ход, ребята хорошо взаимодействовали, система игры работала, была эффективной. Очень прилично смотрелся наш блок.

Однако капитан команды и ее основной связующий Игорь Кобзарь считает, что переоценивать результат матча не надо: "Конечно, хорошо, что мы одержали победу. Но американцы выступали фактически вторым составом. Может быть, поэтому выиграли так легко? Мы пока шаг за шагом улучшаем свой волейбол. На мой взгляд, особенно классно этот матч провел Виктор Полетаев".

С учетом этапа в Сербии россияне одержали четыре победы подряд и в общей турнирной таблице находились в зоне попадания в "Финал шести". Именно такая задача-минимум и стоит перед нашей сборной, которая является победителем первой Лиги наций, пришедшей в прошлом году на смену Мировой лиге.

А вот у женской сборной страны (главный тренер - Вадим Панков) в аналогичном соревновании дела совсем плохи. В бельгийском Кортрейке команда потерпела три поражения - от хозяек (0:3), Сербии (1:3) и Польши (2:3). С одной победой в девяти играх занимаем антирекордное 14-е место.

На этой неделе россиянки выступят в итальянском городе Перуджа. 11 июня встречаемся с Кореей, в среду и четверг - с Болгарией и Италией соответственно.

Спорт Волейбол Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду