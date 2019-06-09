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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

Матч между сборными России и Италии стал завершающим в домашнем этапе волейбольной Лиги наций, который прошел в Уфе. Он закончился как и два предыдущих - со сборными Португалии и США - 3:0.

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости
Российские волейболисты обыграли американцев в Лиге наций

В первом сете итальянцы быстро ушли в отрыв, но затем россияне догнали соперника и долго шли с ними на равных. Разрыва в два очка удалось добиться только на счете 29:27. Во второй партии россияне сразу взяли инициативу в свои руки и ушли на перерыв при счете 25:16. Третий сет, который закончился в нашу пользу со счетом 25:18, россияне играли так же динамично.

Перед матчем Италия занимала четвертое, а Россия - пятое место в турнирной таблице. По результатам последнего матча российские спортсмены поднялись на четвертую строчку.

Самым результативным игроком российской сборной с 17 очками стал Виктор Полетаев. Самый удачливый итальянец набрал 8 очков.

Эта игра для российских волейболистов была принципиальной. Перед ее началом генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сказал, что она важна с точки зрения опыта, а генеральный менеджер команды Сергей Тетюхин отметил, что главное для россиян - сыграть не хуже, чем с американцами.

- Итальянские волейболисты показывают крепкую игру в защите, мало ошибаются и стараются заставить ошибаться соперника, - отметил сильные стороны соперника тренер россиян Роман Яковлев.

Но в прошедшем матче больше ошибались итальянцы, а наши спортсмены, напротив, играли точнее. Если в первом сете они допустили восемь ошибок, то во втором - уже четыре.

Главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо подчеркнул, что сборная проявила большую внимательность, и это он считает одним из слагаемых успеха:

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- Волейбол - крутой спорт, это такая игра, где стоит только потерять концентрацию на полминуты, как соперник уже тут. Поэтому мы всегда боремся за каждый мяч.

Капитан сборной Игорь Кобзарь сказал, что все три игры в Уфе прошли по одному сценарию и отметил энтузиазм болельщиков. На матчах с участием российской сборной восьмитысячный зал был полон.

- Болельщики удивляют каждый день. Обычно волейболисты такого внимания не испытывают, - отметил Кобзарь.

На следующей неделе сборная России летит в Иран, где сыграет со сборной Ирана и Польши.

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