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09.06.2019 22:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рекордная "девятка"

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Текст: Илья Соболев (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории. Соучастником этого рекорда не повезло стать команде Сан-Марино, которая на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске в рамках квалификации Евро-2020 уступила подопечным Станислава Черчесова со счетом 0:9. А уже во вторник нашим предстоит встреча в Нижнем Новгороде с Кипром.

Если кто-то сомневался, что сборная России должна проводить свои матчи не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, то визит наших в Саранск, кажется, должен окончательно закрыть этот вопрос. Вроде бы и соперник у подопечных Станислава Черчесова, мягко говоря, был не топовый - последняя, 211-я команда рейтинга ФИФА, - а все равно интерес игра вызвала сумасшедший.

В гостинице, где я остановился, сотрудники на ресепшене едва успевали регистрировать прибывающих: настолько мощным был поток гостей. Уверен, в других отелях Саранска наблюдалась аналогичная картина. Причем приезжать без предварительно оформленного бронирования в город не имело никакого смысла: свободные места в местных гостиницах разошлись за недели до игры. Так что многим приходилось проявлять некоторую находчивость, чтобы найти ночлег. Кого-то из страждущих приютил даже местный монастырь.

Фото: Николай Гагарин
На матче РФ - Сан-Марино "Мордовия Арена" обновила рекорд посещаемости

В последний раз такой ажиотаж Саранск пережил прошлым летом во время чемпионата мира, четыре матча которого прошли на "Мордовия Арене". О турнире здесь, как и в других городах, принимавших игры ЧМ-2018, по-прежнему вспоминают с большой ностальгией. "Мне кажется, именно в таких небольших городах, как наш, атмосфера турнира чувствовалась сильнее. Было ощущение бесконечного праздника, на котором все одновременно и гости, и именинники" - так описал прошлое лето хозяин одного из здешних барбершопов Олег.

Выяснилось, что наша сборная способна вернуть праздник и без помощи иностранцев. Хештег "наши парни", запущенный Российским футбольным союзом к матчам с Сан-Марино и Кипром, - не пустые слова. Игроки российской сборной действительно стали для жителей нашей страны своими. А ходить на их матчи вошло в моду. Отсюда такой наплыв болельщиков в Саранске, которые откуда только ни приехали: из Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска.

"Нас тут хорошо встретили. Мило, по-доброму. Мне очень нравится. Понимаем, что приезд сборной - праздник. Мы хотим принять в нем участие и порадовать болельщиков здесь и по всей стране. Это очень приятно, приезжать и чувствовать заинтересованность в сборной", - признавался на предматчевой пресс-конференции капитан сборной Артем Дзюба.

В день игры уже утром в самом обычном дворе можно было встретить людей в красных футболках с фамилиями Дзюбы, Головина, Фернандеса на спине. Чем ближе к центру, тем больше их становилось. Власти Саранска, к слову, перекрыли основные улицы, и таким образом центр превратился в сплошную большую фан-зону. Отовсюду раздавалась зажигательная музыка, перед глазами постоянно мелькали люди в традиционных костюмах. По сути, организаторам особо не нужно было ничего придумывать. Все маневры были отработаны еще на ЧМ-2018, следы от которого остались по всему городу. Это и баннеры, и растяжки и ларьки с сувенирной продукцией, расходившейся на ура, и, разумеется, собственно стадион "Мордовия Арена". Но какие-то свои "фишки" перед матчем России с Сан-Марино, конечно, тоже были. Например, на площади Тысячелетия фурор произвело появление Андрея Тихонова в компании с Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

Непосредственно у самого стадиона тоже было чем заняться. Тут уже парадом командовал РФС, продолживший практику проведения развлекательной программы в формате match day, взятой на вооружение в сентябре прошлого года на товарищеском матче с чехами в Ростове-на-Дону. На этот раз акцент был сделан на знакомстве с историей страны нашего соперника. Можно было сфотографироваться с курсировавшими в латах рыцарями, пострелять из настоящего лука - в общем, немного почувствовать себя средневековым жителем Сан-Марино. К слову, древнейшего государства Европы в нынешних его границах.

Дзюба вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной России, обогнав Карпина и Аршавина

Конечно, праздник был бы неполноценным без соответствующего перфоманса в исполнении сборной России. И "наши парни" со своей задачей справились на "отлично". Обнадежил даже не столько крупный результат: уже фирменным стилем сборной России становится концентрация и желание радовать зрителей до финального свистка. Как итог - на "Мордовия Арене" наши одержали самую крупную победу в своей истории. Прежнее достижение было установлено 24 года назад в рамках отбора к Евро-1996. Что характерно, в матче с тем же Сан-Марино - 7:0. И на воротах тогда стоял нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов. Он, кстати, к новому рекорду отнесся без трепета.

- Честно говоря, мне тот рекорд в карьере не помог. Как я и говорил, для нас было важно сыграть правильно. Правильные действия привели к забитым мячам, - констатировал рулевой российской команды.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Станислав Черчесов: Предыдущий рекорд сборной мне в карьере не помог

С тех пор нашей сборной удалось лишь повторить то достижение. Произошло это в 2015 году в рамках отбора к Евро-2016 в матче с Лихтенштейном. Причем в той игре четырьмя голами отметился нынешний капитан сборной России Артем Дзюба, сделавший покер и на "Мордовия Арене".

К слову, у Дзюбы свой статистический интерес. Забив четыре мяча, он вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной России, обогнав Валерия Карпина и Андрея Аршавина, у которых по 17 голов в футболке национальной команды. У Артема их теперь 20. Третью строчку занимает Роман Павлюченко с 21 голом. А возглавляет список Александр Кержаков, наколотивший за сборную 30 мячей.

- Приятно такую компанию обогнать, - признался Дзюба в микст-зоне. - Но главное, что мы сегодня сыграли очень сконцентрированно. Сан-Марино - очень опасный соперник. Первые 25 минут не могли их вскрыть. Еще 10-15 минут, и началась бы не паника, но легкое раздражение. Очень приятно, что победили, тем более, впервые в истории с таким счетом.

Следующим соперником сборной России станет Кипр. Как подчеркнули и Дзюба, и Черчесов, это уже команда несколько другого уровня. Впрочем, есть ощущение, что "наши парни" не разочаруют своих болельщиков и в Нижнем.

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