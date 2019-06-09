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09.06.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области столкнулись "КамАз" и легковушка Renault. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

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По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал не встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В салоне легкового автомобиля находили три женщины, все они погибли. Об машины от удара загорелись, иномарка выгорела полностью, у грузовика сгорела кабина.

С различными травмами водитель и пассажир "КамАза" госпитализированы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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