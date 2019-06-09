Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области столкнулись "КамАз" и легковушка Renault. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал не встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. В салоне легкового автомобиля находили три женщины, все они погибли. Об машины от удара загорелись, иномарка выгорела полностью, у грузовика сгорела кабина.

С различными травмами водитель и пассажир "КамАза" госпитализированы.