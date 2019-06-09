Буквально накануне Дня Победы - вечером 6 мая - в Фундриково приехал трактор и разворотил монумент до основания. Раньше он представлял собой воина на постаменте, по периметру которого размещались плиты с именами героев, отдавших жизнь в боях за Родину. Теперь там ровная земля.
В принципе, к этому событию людей готовили, а потому особого возмущения с их стороны не было, скорее только горечь сожаления. Однако позже жители Фундрикова с ужасом обнаружили, что раздробленный камень с памятника бросили в колеи грунтовки, которая ведет на местный погост. Действия властей сельчан шокировали: под своими ногами они увидели куски плит с фамилиями жителей деревни, погибших в боях Великой Отечественной.
- Пошли на кладбище навестить родные могилки, и как увидели, чем на дороге ямы засыпаны, так мурашки по коже побежали, - вспоминает местная жительница Нина Бородина. - Табличку с надписью "Вечная память героям" с дороги мы убрали... Увидев такую картину, плакали даже мужчины.
По словам Сергея Бородина, возглавлявшего местный колхоз до его развала, памятник надо было не разрушать, а восстановить. Другая жительница Фундрикова, Лариса Беспрозванная, считает, что можно было бы сделать курган, схоронить остатки памятника в одном месте.
Кому и как могло прийти в голову, по сути, втоптать в грязь имена героев? По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по данному факту организована доследственная проверка.
Как уверяют чиновники сельской администрации, решение о сносе старого памятника жители Фундрикова приняли на сходе. "Да, сход был, - подтверждает Лариса Беспрозванная. - Но ведь люди расписались в бумагах не за снос, а в качестве подтверждения того, что участвовали в собрании".
Замглавы администрации городского округа Семеновский по работе с территориями Александр Песков признает, что случившееся - упущение со стороны местной власти.
- Исполнение подвело, - говорит он. - Обычно мы стараемся, если это возможно, перенести старые плиты на новые памятники. А по вопросу сноса памятника могу сказать, что еще в 2014 году в Фундрикове специализированная организация по оценке состояния постамента зафиксировала разрушение как его, так и самой скульптуры. Имена и фамилии воинов частично стерлись. По итогам обследования было дано заключение о необходимости дорогостоящего ремонта и укрепления объекта. Вопрос ремонта памятника был вынесен на общее собрание жителей деревни, на котором было принято решение о его демонтаже и возведении нового. Тогда же, в 2014 году, новый памятник был установлен.
Впрочем, и в случае с новым мемориалом к памяти павших чиновники отнеслись несерьезно.
- На стеле не указано имя фронтовика, родственника моего мужа, хотя на старом памятнике оно было, - говорит Нина Бородина. - Кроме того, перепутаны места рождения некоторых бойцов.
Да и выглядит новый мемориал как-то не по-настоящему: стелы от прикосновения руки покачиваются, да и в целом смотрится он как обычный кладбищенский памятник...
Денис Барыбин, начальник Ивановского территориального отдела, в административном подчинении которого находится деревня Фундриково:
- Признаю свою недоработку. Я тоже дорожу памятью о фронтовиках, мой дед - участник войны. Когда мы пытались отделить таблички с именами от основания памятника, они откалывались вместе с кирпичом. Поэтому разобрать вручную четыре кубометра кирпичной кладки невозможно было просто физически. Демонтировали основание памятника тракторами и вывезли осколки на кладбищенскую дорогу. Разравнивали поздно вечером при свете фар, поэтому не увидели сразу, что из этого получилось. Если бы жители Фундрикова обратились ко мне и указали на недоработку, мы бы сразу все исправили.
Памятник нужно захоронить как героя
Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества:
- К старым монументам наш долг относиться не просто бережно, а трепетно. Их ставили своим фронтовым друзьям еще ветераны. Даже если деревни уже нет, памятники нельзя переносить. Ведь не просто же так их там поставили: это священное место гибели наших солдат.
Если же восстановить памятник в том виде, в котором он был поставлен, уже невозможно, правильный, с моей точки зрения, путь придумали сами жители деревни Фундриково: захоронить памятник как героя. Это было бы по-людски. Но когда люди ходят по обломкам, на которых читаются имена погибших воинов, - это аморально и возмутительно. Если бы мы все чаще вспоминали, благодаря кому сейчас живем, ничего подобного не произошло бы. Но вирус беспамятства - заразная вещь.
Местные власти села и района обязаны заботиться о памятнике, подключать к этому волонтерское движение. На сайте ВРИО есть ссылка на портал "Место памяти", где каждый может сообщить о заброшенном памятнике. Эта информация не останется незамеченной: неравнодушных людей очень много. Я сам участвовал в восстановлении такого памятника на берегу реки Угры. ВРИО занимается такой работой. После того как на сайт поступили сообщения о плохом состоянии памятников, было поставлено более пятидесяти монументов в разных регионах страны.