Обломками памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вымостили дорогу на кладбище в деревне Фундриково Семеновского района Нижегородской области. Чиновники сочли, что мемориал, установленный в 1975 году, свое отжил, и решили его демонтировать.

Теперь сельчане видят под своими ногами куски плит с фамилиями героев войны. Ну а новый мемориал, по их словам, выглядит как обычный кладбищенский памятник. Фото: Валерио Патрукко

Буквально накануне Дня Победы - вечером 6 мая - в Фундриково приехал трактор и разворотил монумент до основания. Раньше он представлял собой воина на постаменте, по периметру которого размещались плиты с именами героев, отдавших жизнь в боях за Родину. Теперь там ровная земля.

В принципе, к этому событию людей готовили, а потому особого возмущения с их стороны не было, скорее только горечь сожаления. Однако позже жители Фундрикова с ужасом обнаружили, что раздробленный камень с памятника бросили в колеи грунтовки, которая ведет на местный погост. Действия властей сельчан шокировали: под своими ногами они увидели куски плит с фамилиями жителей деревни, погибших в боях Великой Отечественной.

- Пошли на кладбище навестить родные могилки, и как увидели, чем на дороге ямы засыпаны, так мурашки по коже побежали, - вспоминает местная жительница Нина Бородина. - Табличку с надписью "Вечная память героям" с дороги мы убрали... Увидев такую картину, плакали даже мужчины.

По словам Сергея Бородина, возглавлявшего местный колхоз до его развала, памятник надо было не разрушать, а восстановить. Другая жительница Фундрикова, Лариса Беспрозванная, считает, что можно было бы сделать курган, схоронить остатки памятника в одном месте.

Буквально накануне Дня Победы - вечером 6 мая - в Фундриково приехал трактор и разворотил монумент до основания

Кому и как могло прийти в голову, по сути, втоптать в грязь имена героев? По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по данному факту организована доследственная проверка.

Как уверяют чиновники сельской администрации, решение о сносе старого памятника жители Фундрикова приняли на сходе. "Да, сход был, - подтверждает Лариса Беспрозванная. - Но ведь люди расписались в бумагах не за снос, а в качестве подтверждения того, что участвовали в собрании".

Фото: Валерио Патрукко

Замглавы администрации городского округа Семеновский по работе с территориями Александр Песков признает, что случившееся - упущение со стороны местной власти.

- Исполнение подвело, - говорит он. - Обычно мы стараемся, если это возможно, перенести старые плиты на новые памятники. А по вопросу сноса памятника могу сказать, что еще в 2014 году в Фундрикове специализированная организация по оценке состояния постамента зафиксировала разрушение как его, так и самой скульптуры. Имена и фамилии воинов частично стерлись. По итогам обследования было дано заключение о необходимости дорогостоящего ремонта и укрепления объекта. Вопрос ремонта памятника был вынесен на общее собрание жителей деревни, на котором было принято решение о его демонтаже и возведении нового. Тогда же, в 2014 году, новый памятник был установлен.

Впрочем, и в случае с новым мемориалом к памяти павших чиновники отнеслись несерьезно.

- На стеле не указано имя фронтовика, родственника моего мужа, хотя на старом памятнике оно было, - говорит Нина Бородина. - Кроме того, перепутаны места рождения некоторых бойцов.

Да и выглядит новый мемориал как-то не по-настоящему: стелы от прикосновения руки покачиваются, да и в целом смотрится он как обычный кладбищенский памятник...

Прямая речь

Денис Барыбин, начальник Ивановского территориального отдела, в административном подчинении которого находится деревня Фундриково:

- Признаю свою недоработку. Я тоже дорожу памятью о фронтовиках, мой дед - участник войны. Когда мы пытались отделить таблички с именами от основания памятника, они откалывались вместе с кирпичом. Поэтому разобрать вручную четыре кубометра кирпичной кладки невозможно было просто физически. Демонтировали основание памятника тракторами и вывезли осколки на кладбищенскую дорогу. Разравнивали поздно вечером при свете фар, поэтому не увидели сразу, что из этого получилось. Если бы жители Фундрикова обратились ко мне и указали на недоработку, мы бы сразу все исправили.