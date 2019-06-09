В Перми рецидивист присвоил и продал всю технику из съемной квартиры

Дзержинский районный суд по Перми вынес мужчине приговор по статье "Присвоение имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник заключил договор аренды жилья, после чего похитил и продал дорогостоящую технику из съемной квартиры. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Ранее преступник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за противоправные действия против собственности, что является отягчающим обстоятельством. Суд определил наказание в виде 1 года и 2 месяцев колонии общего режима, а также возмещение материального ущерба потерпевшей стороне в полном объеме.