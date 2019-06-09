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09.06.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми рецидивист присвоил и продал всю технику из съемной квартиры

Текст: Надежда Пащенко

Дзержинский районный суд по Перми вынес мужчине приговор по статье "Присвоение имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

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В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник заключил договор аренды жилья, после чего похитил и продал дорогостоящую технику из съемной квартиры. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Ранее преступник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за противоправные действия против собственности, что является отягчающим обстоятельством. Суд определил наказание в виде 1 года и 2 месяцев колонии общего режима, а также возмещение материального ущерба потерпевшей стороне в полном объеме.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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