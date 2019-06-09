В Соль-Илецке группа неизвестных расстреляла мужчину

В ночь на 9 июня группа неизвестных людей с оружием напала на 30-летнего мужчину в районе развлекательного центра "Зодиак" в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, в том числе огнестрельных ран. Информацию о случившемся распространила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как сообщили в ведомстве, по факту убийства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Нападавшие с места преступления скрылись.

Момент нападения был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Запись попала в интернет. На ней видно, что нападавшие вышли из двух автомобилей и тут же стали стрелять в молодого человека, а также избивать его. Расправа длилась примерно полминуты. В момент нападения еще один мужчина садился в автомобиль, как только он начал отъезжать от места расправы, злоумышленники его обстреляли. После нападающие вернулись в автомобили и уехали.