Полиция Новосибирска начала проверку после того, как потерявшего сознание пассажира выволокли из трамвая и оставили на земле.

Мужчину вынесли из трамвая, и вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь, просто оставили на асфальте. Фото: vesti.ru

Видео с камеры наружного наблюдения, как двое мужчин вынесли из трамвая пассажира без сознания и, вместо того чтобы попытаться оказать ему помощь, просто оставили на асфальте, горожане обсуждают до сих пор. Один из "героев" ролика бодро запрыгнул обратно в трамвай, бросив у ног бедняги его вещи, второй просто ушел. Вскоре в кабину запрыгнул машинист, закрыл двери и уехал.

Это случилось в конце прошедшей недели на остановке "Бугринская роща" в Кировском районе Новосибирска. На кадрах - трамвай N 15. Вокруг мужчины, лежавшего посреди улицы, собрались несколько человек, и кто-то наконец вызвал "скорую". Врачи увези его в больницу спустя почти полчаса. Местные СМИ откуда-то раздобыли версию, что у пострадавшего случился инсульт, и хладнокровие машиниста с кондуктором вызвало у горожан волну негодования.

В действиях работников общественного транспорта усматриваются признаки уголовной статьи об оставлении человека в опасности

В полиции организовали проверку инцидента, ведь в действиях работников общественного транспорта усматриваются признаки уголовной статьи об оставлении человека в опасности. О начале собственной поверки заявили и в областной прокуратуре.

- Удалось оперативно установить личности потерпевшего, водителя трамвая и кондуктора. Двое последних были опрошены, а вот 52-летнего мужчину, которого увезла "скорая помощь", сейчас разыскивают. Дело в том, что, оказавшись в больнице, он самостоятельно покинул ее, - рассказал "РГ" представитель ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Работники трамвая и очевидцы происшествия пояснили стражам порядка, что "высаженный" пассажир был сильно пьян, нецензурно выражался, вел себя агрессивно, но в итоге, как говорится, "отключился". Уснул. Тогда-то его и решили вынести из трамвая. Кстати, как выяснилось, ранее "пострадавший" многократно попадал в поле зрения правоохранителей за нарушения общественного порядка. Его можно назвать завсегдатаем районных отделов полиции, к тому же в его паспорте отсутствуют сведения о прописке.

Но как бы то ни было, проверку в полиции намерены довести до конца. Ведь и у кондуктора, и у машиниста трамвая на подобный случай есть определенные инструкции. Вероятнее всего, они были нарушены. Речи о возбуждении уголовного дела пока не идет, но в случае принятия соответствующего решения виновным грозит до года лишения свободы.