Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.

Также, согласно опубликованной на официальном сайте правительства Чечни декларации, в собственности Кадырова по-прежнему остаются земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344,3 квадратных метра.

Еще одной квартирой владеет жена Рамзана Кадырова - Медни Кадырова. Площадь недвижимости 209,8 квадрата, а доход супруги главы республики составил всего 60 тысяч рублей.

Кроме того, все члены семьи в равной степени владеют жилым домом в 300 квадратных метров. В декларации совладельцами этого дома указаны 13 несовершеннолетних детей Кадырова, один из которых заработал за год 210 809 рублей.