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09.06.2019 12:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Текст: Михаил Сухарев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год. Судя по декларации, общая сумма доходов политика составила 7,58 миллионов рублей и выросла на 700 тысяч в сравнении с 2017-м годом.

Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Также, согласно опубликованной на официальном сайте правительства Чечни декларации, в собственности Кадырова по-прежнему остаются земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344,3 квадратных метра.

Еще одной квартирой владеет жена Рамзана Кадырова - Медни Кадырова. Площадь недвижимости 209,8 квадрата, а доход супруги главы республики составил всего 60 тысяч рублей.

Кроме того, все члены семьи в равной степени владеют жилым домом в 300 квадратных метров. В декларации совладельцами этого дома указаны 13 несовершеннолетних детей Кадырова, один из которых заработал за год 210 809 рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика НДФЛ и налоговые декларации Сведения о доходах чиновников
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