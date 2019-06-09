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09.06.2019 08:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: в Дагестане горная река унесла автомобиль УАЗ

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане горная река Гунибка вышла из берегов и смыла оставленный на берегу автомобиль УАЗ. В машине не было водителя и пассажиров и потому инцидент завершился без жертв.

В Дагестане автомобиль с пассажирами сорвался в 50-метровую пропасть

Как сообщали "РГ" в пресс-службе республиканского МЧС, ЧП произошло вечером 8 июня в ауле Верхний Гуниб. Из-за кратковременного, но сильного ливня русло реки переполнилось и вода вышла из берегов. Стремительный поток унес автомобиль.

"Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено, отключенных от электроснабжения потребителей нет", - сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков в горном Дагестане, сохранится переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер переменный - пять метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 30 градусов.

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