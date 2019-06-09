Для ввода в срок скоростной трассы М-11 найдутся дополнительные ресурсы

"Если бы меня все устраивало, меня бы здесь не было", - объяснил причины проверки Акимов. "Но конечная дата сдачи у нас никоим образом не под угрозой. Мы считаем, что это необсуждаемый вообще вопрос", - заверил он. Для сдачи в срок планируется провести "мобилизацию людей, техники, ресурсов".
Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко отметил, что общая протяженность строящегося в настоящее время участка - 138 километров и при таких расстояниях возможны различные сложности. Например, пришлось решать логистические задачи - трасса проходит вне населенных пунктов, в стороне от дорог, и организация поставки стройматериалов на всем ее протяжении потребовала дополнительных усилий. Из карьеров завезено более 22 миллионов кубометров песка. Кроме того, дорога проходит по заболоченной местности, и слабые грунты пришлось вынимать - иногда на глубину до шести метров.
Сейчас строятся седьмой и восьмой этапы магистрали, их полный ввод в эксплуатацию намечен на конец сентября - начало октября этого года. Подрядчики сооружают развязки для сопряжения новой магистрали с кольцевой автодорогой Санкт-Петербурга, завершают строительство моста через реку Ижора, монтируют барьерное ограждение. Сооружение основных конструкций тоннеля под железнодорожными путями Варшавского направления завершено полностью.
Что касается стоимости проезда по новой трассе, то планов по ее корректировке сейчас нет. Предельный тариф определен распоряжением правительства - около двух тысяч рублей за все 669 километров. Однако у пользователей будет возможность сэкономить за счет транспондеров и абонементов.
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