Юрий Чайка рассказал о защите прав инвесторов

В 2018 году прокуратура отменила почти 30 тысяч нормативных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов, и добилась наказания для 35 тысяч чиновников. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума рассказал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
- Казалось бы, чиновники на местах должны быть прямо заинтересованы в росте инвестиций, должны создавать условия для привлечения бизнеса, - отметил он. - К сожалению, это не всегда так, поэтому мы вынуждены ставить вопрос о наказании представителей власти.
По словам Генпрокурора, реагировать приходится в том числе на нарушение прав бизнеса при предоставлении преимущества на выкуп арендованной недвижимости, осуществлении доступа к коммунальной инфраструктуре и энергоресурсам, оказании государственных и муниципальных услуг, а также установлении различного рода преференций и льгот.
- Понимая, насколько важна прямая связь между властью и бизнесом, мы нацеливаем чиновников на это, в том числе с использованием цифровых технологий, - отметил Юрий Чайка. Прокуратура с помощью цифровых ресурсов и сама многое делает для ослабления административных барьеров и давления на бизнес: продолжается модернизация единого реестра проверок, интерактивного чата и прямого канала связи с прокуратурой.
Что касается нарушений со стороны бизнесменов, то они тоже тщательно расследуются - например, дело Майкла Калви, которое сейчас у всех на слуху. Как пояснил Юрий Чайка, у следствия были достаточные основания для возбуждения уголовного дела: "Оно расследуется законно, никаких сомнений в этой части у нас нет".
Сам Майкл Калви находится сейчас под домашним арестом. Он обращался в Следственный комитет РФ с просьбой дать ему возможность посетить ПМЭФ, однако бизнесмену было отказано. "Закон есть закон. Нужно ему подчиняться", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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