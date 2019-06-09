О чем спорили на форуме в Санкт-Петербурге

Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора

До конца июня Минприроды совместно с Минстроем, Минэкономразвития и ФАС предложат регионам варианты расчета при определении норматива накопления отходов для граждан. На усмотрение регионов останется, устанавливать нормативы исходя из количества зарегистрированных человек или площади жилого помещения, сообщил в интервью "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. "От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора, - заявил министр. - Регионы лучше всего видят, какой тариф должен у них быть. Тем не менее многие регионы решили, что инвестсоставляющую они загружать в тариф не будут. Те регионы, которые это сделали, не получили никаких протестов от населения. Но регоператор не понимает, как формировать систему переработки и создавать необходимую инфраструктуру".

После перехода на эскроу-счета цены на жилье повысятся

Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на ПМЭФ. Динамика будет зависеть от того, насколько застройщик готов к переходу, насколько выстроена его внутренняя бухгалтерия. Сейчас документы получают застройщики, которые смогут работать по старым правилам.

Есть активные регионы, а есть и те, кто не спешит. "Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект РФ должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в банк, чтобы получить проектное финансирование", - подытожил он.

Минкомсвязь в июне представит прототипы первых суперсервисов

Минкомсвязь до конца июня представит первые прототипы суперсервисов - комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые можно будет получать в "один клик". Об этом в интервью "РГ" на ПМЭФ рассказал замглавы минкомсвязи Максим Паршин. Для запуска определены 25 суперсервисов, они покроют не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства. Это фактически будет решение проблемы "под ключ". "В качестве примера распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, можно привести рождение ребенка, переезд, получение социальных пособий, льгот. Для предпринимателей актуально получение услуг по открытию бизнеса, получения господдержки", - сказал Паршин. Портал госуслуг сам напомнит пользователям по e-mail, в соцсетях или через push-уведомления о том, что они нуждаются или имеют право на получение тех или иных услуг. В ближайшее время Минкомсвязь начнет представлять результаты разработок суперсервисов - как это будет выглядеть на смартфоне.

Комиссии за эквайринг будут снижены

В Минпромторге уверены, что ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг. Об этом "РГ" в кулуарах форума рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Безусловно, ставки по эквайрингу будут снижаться. Накал страстей спадет. Компромисс будет связан не с нормативно-правовым регулированием, а с тем, что участники договорятся между собой", - сказал он.

Будет ли у России и Беларуси единая валюта

На ПМЭФ Максим Орешкин заявил, что создание единой валюты России и Беларуси в рамках союзного договора станет возможным в условиях единого экономического пространства.

Эта тема обсуждается на теоретическом, но не на практическом уровне, никаких конкретных инициатив, по крайней мере в структурах Союзного государства, нет, рассказал "РГ" в кулуарах ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Зато обсуждаются барьеры, препятствующие созданию единого экономического пространства: к примеру, разные условия кредитования, предоставления льгот предприятиям, доступа к госзаказу. К сожалению, в некоторых аспектах белорусский бизнес на российской территории остается иностранным, подчеркнул Рапота.