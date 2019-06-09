О чем спорили на форуме в Санкт-Петербурге

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин среди основных проблем указал на снижение роли частного бизнеса и частных инвестиций при возрастающей роли государства и госкомпаний. Глава РСПП считает, что власти должны приложить больше усилий, чтобы сделать более привлекательным участие в нацпроектах, пока же реальных стимулов, чтобы инвестировать в них, он не видит, при этом бизнесу непонятно, как будет меняться регулирование.
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает "нигилизм" причиной нежелания бизнеса инвестировать внутри страны, большинство предпринимателей, по его словам, развращены льготами и субсидиями.гл
"У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает, - сказал Силуанов. - Заработал - за границу, заработал - в офшор... Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию - не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции".
Градус дискуссии повысило дело Майкла Калви: о нем говорили практически на всех сессиях и всегда на повышенных тонах. Так, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров вступили в перепалку, выясняя, кто первый высказался по этому поводу.
Прямая речь
Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора
До конца июня Минприроды совместно с Минстроем, Минэкономразвития и ФАС предложат регионам варианты расчета при определении норматива накопления отходов для граждан. На усмотрение регионов останется, устанавливать нормативы исходя из количества зарегистрированных человек или площади жилого помещения, сообщил в интервью "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. "От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора, - заявил министр. - Регионы лучше всего видят, какой тариф должен у них быть. Тем не менее многие регионы решили, что инвестсоставляющую они загружать в тариф не будут. Те регионы, которые это сделали, не получили никаких протестов от населения. Но регоператор не понимает, как формировать систему переработки и создавать необходимую инфраструктуру".
После перехода на эскроу-счета цены на жилье повысятся
Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на ПМЭФ. Динамика будет зависеть от того, насколько застройщик готов к переходу, насколько выстроена его внутренняя бухгалтерия. Сейчас документы получают застройщики, которые смогут работать по старым правилам.
Есть активные регионы, а есть и те, кто не спешит. "Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект РФ должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в банк, чтобы получить проектное финансирование", - подытожил он.
Минкомсвязь в июне представит прототипы первых суперсервисов
Минкомсвязь до конца июня представит первые прототипы суперсервисов - комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые можно будет получать в "один клик". Об этом в интервью "РГ" на ПМЭФ рассказал замглавы минкомсвязи Максим Паршин. Для запуска определены 25 суперсервисов, они покроют не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства. Это фактически будет решение проблемы "под ключ". "В качестве примера распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, можно привести рождение ребенка, переезд, получение социальных пособий, льгот. Для предпринимателей актуально получение услуг по открытию бизнеса, получения господдержки", - сказал Паршин. Портал госуслуг сам напомнит пользователям по e-mail, в соцсетях или через push-уведомления о том, что они нуждаются или имеют право на получение тех или иных услуг. В ближайшее время Минкомсвязь начнет представлять результаты разработок суперсервисов - как это будет выглядеть на смартфоне.
Комиссии за эквайринг будут снижены
В Минпромторге уверены, что ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг. Об этом "РГ" в кулуарах форума рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Безусловно, ставки по эквайрингу будут снижаться. Накал страстей спадет. Компромисс будет связан не с нормативно-правовым регулированием, а с тем, что участники договорятся между собой", - сказал он.
Будет ли у России и Беларуси единая валюта
На ПМЭФ Максим Орешкин заявил, что создание единой валюты России и Беларуси в рамках союзного договора станет возможным в условиях единого экономического пространства.
Эта тема обсуждается на теоретическом, но не на практическом уровне, никаких конкретных инициатив, по крайней мере в структурах Союзного государства, нет, рассказал "РГ" в кулуарах ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Зато обсуждаются барьеры, препятствующие созданию единого экономического пространства: к примеру, разные условия кредитования, предоставления льгот предприятиям, доступа к госзаказу. К сожалению, в некоторых аспектах белорусский бизнес на российской территории остается иностранным, подчеркнул Рапота.
Фактор в пользу экспорта
Конкурентоспособность российской экономики напрямую зависит от того, насколько комфортен для производителей товаров на экспорт выход на международные рынки. Зампредседателя правления Московского кредитного банка Александр Казначеев рассказал, какие механизмы международного финансирования сыграют ключевую роль в поддержке российского экспорта и импорта в 2019 году
Без тепличных условий
Острые вопросы взаимодействия экономики и экологии обсудили эксперты Петербургского международного экономического форума. Дискуссия развернулась в рамках сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?"
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Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
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