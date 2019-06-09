Осенью в Госдуму внесут проект нового антипиратского закона

Проект поправок в антипиратский закон может поступить в Госдуму осенью 2019 года. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на сессии Петербургского международного экономического форума. Он предупредил, что девизом ведомства в борьбе с пиратством в течение всего следующего года будет фраза "трафик, деньги, два ствола".

Более 300 тысяч ссылок на нелегальные ресурсы и их "зеркала" уже удалены из антипиратского реестра. Фото: iStock/metamorworks

Поправки, о которых упомянул Жаров, подготовлены на основе меморандума, подписанного российскими интернет-компаниями и правообладателями в ноябре 2018 года. На основе договоренностей был создан реестр указателей страниц пиратских интернет-сайтов (держатель реестра - Медиа-коммуникационный союз, объединяющий операторов связи и телевещателей), которые оперативно удаляются из поисковой выдачи во внесудебном порядке. "Если два-три года назад производители контента и операторы садились за стол и обсуждали, кто должен вкладывать деньги в борьбу с пиратством, то сейчас пришло понимание, что решить проблему можно только совместно", - сказал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин.

В рамках меморандума администраторы интернет-сервисов не реже, чем раз в пять минут обращаются к реестру за перечнем ссылок на нелегальный контент, после чего ссылки исключаются из поисковой выдачи, а размещенные аудиовизуальные произведения удаляются из видео-хостингов.

"Выявлено более 300 тысяч пиратских ресурсов, которые "Яндекс" удалил из поисковой выдачи. Цифра поражающая: за годы мы удалили тысячи ресурсов, а тут в течение короткого срока - сотни тысяч", - подчеркнул Александр Жаров.

Теперь эту практику хотят закрепить законодательно.

"Важнейший момент - удаление сайтов-рецидивистов, то есть тех ресурсов, которые на одну вычищенную страницу создают сотни новых. Это самый эффективный способ устранить доступ к источнику нелегального контента", - отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Вопреки прогнозам, общий объем пиратского трафика в 2018 году увеличился всего на 10 процентов (годом ранее - 12 процентов). "Это самый низкий показатель по динамике за последние годы", - сообщил гендиректор Group-IB Илья Сачков. При этом доля потребления пиратского контента с мобильных устройств выросла с 23 до 31 процента, добавил он.

Примерно 75 процентов пиратского трафика дают поисковики. Ликвидация этого источника будет серьезным достижением, но чтобы победить пиратов, нужно перекрыть им финансирование, заявил Жаров.

Сейчас основной доход пиратам приносит реклама казино. Блокировка ресурсов позволила сократить ее объемы. Как уточнил Жаров, на основании 540 решений Мосгорсуда на постоянной основе уже заблокировано 2,3 тысячи пиратских интернет-ресурсов с совокупной аудиторией свыше 100 миллионов человек.

После прекращения доступа к сайтам пиратские ресурсы теряли от 50 до 90 процентов рекламы. "Если брать такой известный ресурс, как Rutracker, который некоторые его верные последователи продолжают смотреть через VPN, то он лишился 80 процентов рекламы. Ушли все, кроме интернет-казино "Вулкан", которое работает в абсолютно нелегальном пространстве", - рассказал Жаров.

Однако нелегальные интернет-бизнесы объединяются. В качестве примера глава Роскомнадзора привел нелегальное онлайн-казино "Азино 777". Оно рекламировалось преимущественно на пиратских ресурсах и было абсолютным лидером по размещению видеорекламы в Сети. "В результате действий Роскомнадзора по блокировке пиратских ресурсов, а также Федеральной налоговой службы, по решению которой заблокированы ссылки на рекламу нелегального казино, в рейтинге компании "Медиаскоп" по видеорекламе в Интернете по итогам I квартала 2019 года "Азино 777" находилось уже на 60-м месте", - отметил Жаров.

По мнению Ильи Сачкова, нужно не только удалять рекламу, но и устанавливать владельцев размещающих ее нелегальных площадок, после чего привлекать их к ответственности.