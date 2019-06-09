Появилось видео с борта самолета, экстренно севшего в Пулково

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320, вылетевший накануне из Пулково в Екатеринбург, вернули в целях безопасности. Как сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота северной столицы" , которое управляет аэропортом Пулково, решение принял командир экипажа.

- Командир воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности полетов после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем, - рассказали в компании.



Как рассказывают пассажиры злополучного рейса в социальных сетях, им сообщили, что самолет возвращается из-за неисправного шасси. Однако в Сети появились с борта самолета во время полета, на которых слышен громкий странный свист в салоне. После возвращения людям сначала сказали, что они вылетят позже тем же бортом, но когда поднялась волна возмущения, самолет заменили. Новый борт вылетел из Петербурга в 3.24 утра, то есть с задержкой на 3,5 часа. По данным онлайн табло аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, рейс U6 226 прибыл туда в восемь утра.