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Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
09.06.2019 16:46
Текст: Евгений Гайва

Пассажиры покажут себя лицом

Посадочные талоны в аэропортах могут отменить
Посадочные талоны в аэропортах в недалеком будущем заменят системы сканирования лица, уже используемые в сфере безопасности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идею заменить посадочные талоны технологиями распознавания лиц высказал заместитель гендиректора S7 Павел Воронин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, Россия может стать первой страной, которая внедрит такую систему, сообщил РБК.

Фото: Pixabay
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"Мы готовимся к реализации проекта по использованию биометрических данных в аэропорту, - рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта Домодедово, где базируется S7. - Это перспективное для нас направление, которое позволит создать для пассажиров технологичный, удобный и современный сервис". Подробности представитель аэропорта рекомендовал уточнить в S7, но пресс-служба перевозчика для комментариев оказалась недоступна.

Биометрические технологии в принципе могут заменить бумажный или электронный посадочный талон в мобильном устройстве, говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Нет никаких сомнений в том, что в будущее десятилетие технологии биометрической идентификации станут использоваться при посадке на рейс", - говорит он. Такие технологии привлекательны и для пассажиров, и для операторов аэропортов, но они пока не достигли такого уровня, когда можно говорить о стопроцентной уверенности в безошибочности распознавания лиц.

Системы распознавания лиц уже используются в ряде аэропортов

В некоторых аэропортах уже используются системы распознавания лиц для внесения отдельных пассажиров в стоп-листы. То есть системы идентификации по лицу с некоторой степенью достоверности позволяют определить, тот ли это человек. Работоспособность таких систем достаточно высокая. Однако пока системы не принимают каких-то решений, пустить или не пустить человека, они призваны лишь идентифицировать человека. Потому до практического применения технологии биометрической идентификации должны быть сертифицированы, считает Пантелеев. Впрочем, это лишь вопрос времени, добавляет он.

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