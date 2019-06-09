В Архангельской области при взрыве снаряда пострадал подросток

В Поморье следователи выясняют обстоятельства при которых 12-летний подросток оказался в эпицентре взрыва неизвестного боеприпаса. У школьника повреждены руки и ноги, сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО.

По данным ведомства, подросток несколько дней назад нашел боприпас во время прогулки в садовом товариществе "Магистраль". Что это конкретно за устройство и каким образом оно попало в товарищество, сейчас устанавливается.

Подросток решил проверить боеприпас на прочность и ударил по нему ножкой стула, в следующую секунду произошел взрыв. Подростка немедленно госпитализировали.

Стоит отметить, что Архангельская область в годы Великой Отечественной войны подвергалась массированным атакам с воздуха. Только на столицу региона летом 1942-го года, в период самых массированных атак, было сброшено свыше 20 тысяч бомб.

Взорвались не все снаряды. И не все бомбы были обнаружены после войны во время масштабного разминирования. Периодически в регионе находят снаряды времен Великой Отечественной войны, некоторые их них безвредны, но многие могут сдетонировать от практически любого внешнего воздействия.