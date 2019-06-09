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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Санкт-Петербурге утверждены новые программы развития территориальных кластеров
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск № 124(7882)
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал программы развития на 2019-2021 годы для пяти территориальных кластеров Северной столицы. Помимо сфер информационных технологий и радиоэлектроники, принципы кластерного развития городское правительство внедряет в медико-фармацевтической, станкоинструментальной, энергетической и композитной отраслях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Принятые программы задают показатели развития соответствующих кластеров, в том числе количество участников, достигаемую участниками выручку, долю инновационных разработок и НИОКР, - пояснили в правительстве.

Утверждение программ развития дает возможность кластерам в том числе получать помощь от государства. Например, при содействии Центра кластерного развития, созданного пять лет назад, привлекать средства из федерального бюджета на развитие своих проектов.

- Если бизнес хочет поддержки от государства, ему необходимо продемонстрировать, насколько его деятельность соответствует целям программы поддержки, на что пойдут эти средства, куда и с какими результатами будет развиваться кластер, - отметила директор Центра кластерного развития (ЦКР) Санкт-Петербурга Марина Зинина.

Фото: Сергей Михеев
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Петербургский центр кластерного развития в этом году отмечает первый юбилей - пять лет с момента создания. Сейчас он оказывает поддержку двенадцати региональным кластерам, связанным практически со всеми направлениями промышленности.

Самым крупным в Северной столице сейчас является инновационный территориальный кластер "Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга", который насчитывает 208 предприятий.

Как подчеркивают в правительстве Санкт-Петербурга, у Центра кластерного развития три главные цели: создание условий для формирования и развития территориальных кластеров, помощь в координации проектов участников территориальных кластеров, а также содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утверждение программ развития дает возможность кластерам получать помощь от государства

При этом "живые" деньги компании не получают: поддержка заключается в проведении маркетинговых исследований и информационных кампаний в средствах массовой информации, подготовке технико-экономических обоснований для создания и вывода на рынок новых продуктов и услуг, консалтинге, проведении обучающих тренингов и семинаров. Кроме того, можно получить помощь для участия компании в выставках, в том числе зарубежных, и в сертификации своей продукции.

52 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку при содействии Центра кластерного развития Санкт-Петербурга в четвертом квартале 2018 года

По данным Центра кластерного развития, рост объема реализованных товаров (работ, услуг) участников кластеров должен составить к 2021 году более 20 процентов. Совокупная выручка от продаж продукции на внешние рынки к этому же сроку должна вырасти более чем 15 процентов. Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок составит более 16 процентов, а число высокопроизводительных рабочих мест вырастет более чем на треть.

- Объединение в кластер стимулирует кооперацию предприятий, повышение уровня локализации, позволяет снижать расходы на всех этапах производства продукции: от разработки до конечного продукта, чему способствует полный технологический цикл производства, организованный на территории одного субъекта,- отмечают в правительстве.

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Эксперты, в свою очередь, добавляют, что международный, прежде всего европейский, опыт подтверждает, что кластерный подход позволяет находить новые, эффективные формы сотрудничества для отраслей, связанных друг с другом весьма опосредованно. А за последние пять лет появились и российские примеры.

Так, сейчас реализуется совместный проект между кластерами "Автопром Северо-Запад", "Композитный кластер Санкт-Петербурга" и "Кластером производителей средств электронно-вычислительной техники" по организации поставок перспективных видов продукции для автомобильной промышленности, а также формированию многоуровневой сети поставщиков автомобильных компонентов, комплектующих индустриального назначения для сборочных предприятий региона и их поставщиков высших уровней.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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