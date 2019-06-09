Названы самые популярные города для празднования Дня России

Специалисты сервиса для бронирования авиабилетов и отелей Skyscanner выяснили, что наиболее востребованным направлением на День России у отечественных туристов стал Сочи. Наши соотечественники решили встретить праздник на юге России исходя из стоимости билетов, говорится в исследовании.

Кроме Сочи в ТОП-3 городов для поездок 12 июня попали Симферополь и Санкт-Петербург. За ними следуют путешествия в Москву и Прагу.

- Многие путешественники, выбирая направление, руководствуются прежде всего стоимостью перелета. Если цена авиабилетов в Сочи и Симферополь по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а в Санкт-Петербург и Москву - немного подросла, то перелеты в Мюнхен, Батуми, Рим и Париж подешевели на 16-25 процентов, - цитируют РИА Новости менеджера по развитию сервиса в России Дмитрий Хаванский.

Кстати, Хаванский не случайно упомянул Рим и Париж, они также присутствуют в десятке самых востребованных направлений на 12 июня. Кроме них туда попали Тбилиси, Тиват и Стамбул.

Говоря о Тбилиси, нужно отметить, что интерес к поездкам в Грузию в целом растет у российских туристов. Так, за прошедший год значительно возрос спрос на туры в Батуми - почти в три раза. Заметно увеличился объем брони билетов в столицу Италии, Париж, Прагу и Будапешт, хороший рост показал Амстердам.