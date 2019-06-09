В Новороссийске рядом с АЗС сгорел бензовоз

В микрорайоне Цемесская долина в Новороссийске сегодня рано утром сгорел бензовоз. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь был потушен в течение 20 минут, к 7.30.

- В 7 часов диспетчеру поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Золотая рыбка в Цемдолине. В момент возгорания бензовоз был уже пустой, но была опасность перекидывания пламени на полные емкости. Пострадал водитель, - отметили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, разлива нефтепродуктов не произошло. Рядом с бензовозом находились цистерны, в которых тоже находилось горючее, их возгорания удалось избежать.