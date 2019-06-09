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09.06.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Краснодарскому краю.

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Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Адлерском районе города. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что один туристический автобус не уступил дорогу другому рейсу. Среди пострадавших есть один ребенок. Они госпитализированы в больницы с различными травмами.

В то же время, в администрации города Интерфакс сообщили, что количество пострадавших достигло 15 человек. Представитель мэрии отметил, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что один из автобусов вез детей на экскурсию.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, регулирующие движение. Для транспортировки раненых выехали 15 карет скорой помощи

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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