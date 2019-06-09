В Сочи 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Адлерском районе города. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что один туристический автобус не уступил дорогу другому рейсу. Среди пострадавших есть один ребенок. Они госпитализированы в больницы с различными травмами.

В то же время, в администрации города Интерфакс сообщили, что количество пострадавших достигло 15 человек. Представитель мэрии отметил, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что один из автобусов вез детей на экскурсию.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, регулирующие движение. Для транспортировки раненых выехали 15 карет скорой помощи