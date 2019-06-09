В воскресенье утром рядом с Олимпийским парком в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. По предварительным данным ГУ МВД Кубани, 20-местный микроавтобус Mercedes Sprinter не уступил дорогу большому экскурсионному автобусу Yotang, в результате чего перевернулся.

В Минздраве Краснодарского края сообщили, что за медицинской помощью обратились 26 человек, и 21 из них был госпитализирован. В числе пострадавших - трое детей.

Из Краснодара в Сочи экстренно отправили вертолет санитарной авиации с консультативной группой медиков. По оценке минздрава региона, угрозы для жизни пассажиров нет. К оказанию помощи были привлечены в том числе и квалифицированные психологи.

Как рассказала корреспонденту "Российской газеты" директор туристической компании, которая организовывала экскурсию в район Красной Поляны пассажирам микроавтобуса Mercedes, тяжело пострадал его водитель.

- После ЧП мы побывали в полиции, дали показания. Микроавтобус не принадлежит фирме, он находится в аренде. Лицензия на перевозку есть, его техническое состояние - хорошее. Все предрейсовые процедуры были соблюдены, проведен осмотр, водитель прошел медосвидетельствование, - добавила она.

Следственный отдел Адлерского района Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю начал проверку инцидента по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Свою проверку начали и в Ространснадзоре.

Второй автобус, Yotang, также не смог продолжить движение, но его пассажиры, по текущим данным, не пострадали. Их пересадили на другой автобус, и они продолжили экскурсию по плану.