В Сочи прошла церемония открытия фестиваля "Кинотавр"

... Актер Андрей Курганов впервые в жизни приехал на "Кинотавр". Более того, он первый раз в Сочи. Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался. Картина называется "Троица". Андрей везет с собой смокинг, поскольку сравнивать "Кинотавр" он будет с Каннским кинофестивалем, на котором ему довелось побывать дважды по программе молодых талантов. В Каннах особо поддерживают именно таланты - режиссеров, актеров, композиторов, операторов. А для молодых талантов на фестивале такие привилегии, которые не снились иным маститым продюсерам.

...Тележурналист Сергей Шолохов - ведущий программы "Тихий Дом" на Первом канале, посвященной ведущим кинофестивалям мира, - на "Кинотавре" 29-й раз. Он замечательно рассказывает истории про Эльдара Рязанова, Алексея Балабанова и других классиков кино, которые были на этом фестивале. Ему также есть с чем сравнить, и то, что он не пропускает ни одного киносмотра в Сочи, о многом говорит.

Если поднимать тост за юбилейный "Кинотавр", можно сказать, что это фестиваль меняющий жизни. Бывают такие люди. А тут целый фестиваль. И личные жизни, и творческие. Все знают, сколько тут зародилось семей, отношений, детей. Помнят историю знакомства Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой - она, как легенда "Кинотавра", передается до сих пор его "обитателями" друг другу. А в этом году режиссеры Нигина Сайфуллаева и ее муж Михаил Местецкий приехали на фестиваль прямо с малышом. И не они одни такие. А сколько тут зародилось фильмов, сценариев, планов, проектов - не перечесть. Все хотят припасть к этому "источнику вдохновения", вот почему самолеты, везущие наших кинематографистов на открытие фестиваля, уже напоминали его красную дорожку - столько знаменитостей в них было.

Церемония открытия юбилейного "Кинотавра" началась с выступления министра культуры Владимира Мединского. Он зачитал приветствие президента Владимира Путина и добавил пару слов "от себя". Министра часто спрашивают, не смущает ли его, что "Кинотавр", который поддерживается Министерством культуры, позиционируется как альтернативный и даже оппозиционный. Министр сказал, что не смущает. И подчеркнул, что это политика государства - поддерживать все смелое и остросоциальное. А именно таким фестивалем является "Кинотавр". Министр отметил, что три четверти фильмов в этом году на фестивале поддержаны Министерством культуры. Бурных аплодисментов в зале это не вызвало, поскольку из 75 картин, поданных в этом году в конкурс полного метра "Кинотавра", 50 сделаны без господдержки: статистика неумолима и говорит сама за себя.

После этого Федор Бондарчук, председатель попечительского совета киносмотра, зачитал приветствие "Кинотавру" от премьер-министра Дмитрия Медведева. И зажегся экран... Кадры из любимых фильмов, показанных в разные годы на "Кинотавре"... Зал реагировал очень тепло. Многие из этих картин стали символами своего времени. Почти все - классикой.

Как символ фестиваля на сцене появился и популярный актер Александр Петров. "Аааа, мне 30 лет!" - закричал он. И начал откровенничать с залом от своего имени и от имени российского кино. Наибольший энтузиазм зала вызвала фраза "Иногда мне кажется, что вся моя жизнь - одна большая премьера". Понравилось публике, когда Петрова назвали "типичным представителем искусственного искусства". Слова эти произнесла партнерша актера - маленькая девочка по имени Вита. Символ жизни. Девочка говорила мудрые вещи, Петров задавал ей вопросы, как маленький эмоциональный ребенок. Осложняло ситуацию то, что движения актера были скованы - он был привязан к стулу, на котором сидел. Означало ли это ограничение свободы творца? Зритель мог лишь догадываться.

Органично в разговор между кино и жизнью было вплетено представление жюри. Основной конкурс судят в этом году Наталья Мещанинова, Анна Чиповская, Алишер Хамидходжаев, Анжелика Артюх, Алексей Айги, Резо Гигинеишвили, Анна Чиповская. Председатель жюри - Константин Хабенский. Известный актер в своей речи также сделал акцент на том, что "Кинотавр" всегда имел свою точку зрения, свою правду. И подчеркнул, что это же есть и уязвимое место фестиваля. Хабенский сказал, что "мы должны держаться все вместе" и пожелал "Кинотавру" удачи.

Стильное и подробное представление 15 картин основного конкурса на фоне движущихся световых часов, расположенных на сцене, само выглядело фильмом, напоминающим о том, что все эти ленты уже вошли в историю фестиваля и не только, независимо от будущих призов.

После этого зал, затихнув, следил за тем, как жизнь, она же - девочка Вита - освобождала от пут связанного Петрова. В это время актер произносил монолог о творчестве, итогом которого явилась мысль, что кино нужен автор. После крика "Автора!" на сцену вышел президент "Кинотавра" Александр Роднянский. На самом деле он мог бы рассказывать историю фестиваля до утра, но вспомнил лишь два эпизода. Когда Марк Рудинштейн и Олег Янковский, и их команда организовали первый Фестиваль некупленного кино. И - второй эпизод - победа в прошлом году на Кинотавре фильма "Сердце мира". "Кинотавр" стал сердцем кинематографического мира",- сказал Роднянский. Он сказал много хороших слов в адрес фестиваля и поблагодарил всех, кто помог с организацией. Также Роднянский объявил, что приз за лучшую мужскую роль с этого года будет носить имя Олега Янковского.

После этого он объявил 30-й Кинотавр открытым. И вручил, по его словам, "первый и самый главный приз". Награду "За вклад в кинематограф" с формулировкой "за свободу духа и твердость убеждений" получил всегда молодой душой кинорежиссер Сергей Соловьев. "Человек, ни разу не скомпрометировавший себя", - сказал о Соловьеве президент "Кинотавра".