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09.06.2019 13:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Уральский культурный форум завершился парадом духовых оркестров

Текст: Наталия Швабауэр

Около 600 музыкантов колонной прошли от киноконцертного театра "Космос" по набережной городского пруда к Историческому скверу. В сводный духовой оркестр влились 20 коллективов из разных уголков Свердловской области.

Фото: Ольга Штраус
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Среди них были как профессионалы, так и любители, как взрослые, так и совсем юные, и даже в погонах - из духовых оркестров Центрального военного округа.

В программе духового open air прозвучали известные произведения: марш "Прощание славянки", вальс "На сопках Манчжурии" и "Амурские волны", хоровая композиция "Славься" и другие.

Исполнив совместную программу, оркестры разъехались по семи площадкам в разных районах Екатеринбурга и отыграли собственные концерты.

- Выступать на таком мероприятии - это потрясающе! Ощущение полета. Такие праздники нужны городу, это очень позитивно, ярко. Музыка делает мир лучше и интереснее, - поделился впечатлениями участник парада, музыкант любительского духового оркестра Свердловской государственной академической филармонии Михаил Ленченко.

Также в последний день Уральского культурного форума в областной филармонии представили оркестровую панораму Уральского федерального округа. Почетным гостем мероприятия стал президент ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" Михаил Брызгалов.

Уральский культурный форум проходил с 5 по 8 июня. Его участниками стали боле 2,7 тысячи человек из 39 регионов России. Цель форума - определить перспективы развития социально-культурной сферы и художественного образования.

Культура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото
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