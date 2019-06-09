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Рубрика: Общество

Право открытых дверей

Родные больных получили доступ в реанимацию
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
В силу вступает закон, по которому двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии должны быть открыты для родителей и других членов семьи тяжелобольных людей.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Об этой проблеме "РГ" писала еще три года назад. Тогда благотворительные фонды "Право на жизнь" и "Вера" подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации без родителей. Это касается, например, маленьких пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Реанимационные отделения еще с советских времен были закрытыми подразделениями - доступ туда родным пациентов был запрещен. Семья теряла связь с родственником еще и потому, что там нельзя пользоваться телефоном. Из-за запретов семья порой даже не могла попрощаться с умирающим человеком.

В ответ на резонанс Минздрав рекомендовал организовать возможность таких визитов, но окончательное решение оставалось за администрациями больниц. Следующий заметный шаг в решении проблемы был предпринят два года назад: тогда на "Прямой линии" с президентом актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский вновь задал этот вопрос, предложив продумать единый порядок, который бы устроил и медиков, и пациентов. В результате теперь руководители медучреждений обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны создавать для этого условия.

Фото: Алексей Сазонов/РИА Новости
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Представители общественных организаций говорят, что закон нуждается в усовершенствовании. "Мы все считаем, что в законе должно быть прописано именно право на круглосуточное посещение, то есть право для родственника прийти в отделение реанимации и интенсивной терапии и увидеть близкого, убедиться, что он жив, или, наоборот, проститься с ним в любое время суток, - говорит член Центрального штаба ОНФ, учредитель фонда "Вера" Нюта Федермессер. - Беда не выбирает удобные часы для посещений. Нашего близкого могут привезти после ДТП или с инфарктом и в четыре утра, а до времени приема врача он может не дожить. И тогда мы в лучшем случае получим сухой телефонный звонок, который не забыть уже никогда. А в худшем - придем и услышим равнодушное: умер, все реанимационные мероприятия были проведены".

Конечно, вряд ли разумно допускать присутствие родственников, когда с умирающим человеком работает реанимационная бригада. Врачи к тому же говорят, что в критической ситуации родные часто ведут себя неадекватно, попросту мешают медикам. В то же время клиники, в которых этот вопрос решен в пользу больных и их семей, организуют процесс посещения, предупреждают о выполнении определенного порядка заранее. Согласно новому закону, Минздрав должен подготовить методические разъяснения - предложить порядок организации доступа в реанимации с учетом опыта клиник, где это уже сделано.

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