Когда у меня спрашивают, зачем стартапам патентоваться, я вспоминаю старый советский афоризм - без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Так вот в нашем случае без бумажки ты просто бедный разработчик, а с бумажкой - перспективный предприниматель. Изобретение только тогда имеет какую-то ценность, когда его значимость подтверждена патентом.

Представим себе молодого стартапера, у которого пока нет денег на развитие бизнеса и инвесторов, но есть изобретение - например, он разработал новый программный код. Даже в самой печальной финансовой ситуации можно найти от 3 до 45 тысяч рублей, чтобы подать заявку на регистрацию авторства. Когда это авторство подтверждено сертификатом, оно имеет стоимость. И это сразу зеленый свет для инвестора, потому что в защищенный программный код можно без опасений вкладывать деньги, не беспокоясь о том, что его уведут из-под носа.

В России, к сожалению, пока нет бережного отношения к интеллектуальной собственности. Полагаться на авось - наше все. Люди почему-то охотнее верят в заблуждения о бессмысленности патентов, чем в истории успеха. Мол, зачем светить изобретения, в которые потом кто-то добавит кусок и перепатентует? Однако если бы Билл Гейтс не запатентовал свое программное обеспечение в 1976 году, через десять лет он не стал бы миллиардером, как не стал им, например, Михаил Калашников, решивший не патентовать свой автомат.

И речь не идет только об изобретениях, изменивших мир. Ральф Лорен заработал не менее пяти миллиардов долларов на куда более простой идее - на рубашку-поло он наклеил ярлык с изображением лошади, а потом повысил цену этой рубашки в разы, и она стала невероятно популярной.

Все еще думаете, что ваши изобретения недостаточно полезны или инновационны для патентования? Миллионерами стали создатели вставных зубов для розыгрышей под названием "зубы Билли Боба" и изобретатели темных очков для собак, которые приносят 3 миллиона долларов ежегодно. Это интеллектуальная собственность, и очень дорогая.

Я все это прошел на своем опыте. У меня 18 патентов, есть связанные с программным кодом, а есть, например, с инвестиционным шоу - казалось бы, это просто мероприятие, но его сценарии и название защищены, а значит, никто не имеет право их использовать. Или, например, мой патент на видеотерминал не дает японской компании Sharp продавать свои продукты с таким же названием в России.

Патенты очень часто помогают в урегулировании конфликтов и судебных разбирательств. Производителю процессоров Qualcomm удалось выиграть суд у компании Apple, которая нарушила патент и должна выплатить 31 миллион долларов компенсации.

Так что вопрос о том, стоит ли защищать интеллектуальную собственность, вообще не должен стоять. Получить патент несложно - в чем-то можно разобраться самостоятельно, в остальном помогут патентные поверенные. Причем если стартап, например, ориентируется на зарубежные рынки, получить европейский или американский патент иногда даже проще, чем российский. Как минимум преимущество в том, что его выдают быстрее.

Билл Гейтс без патента на ПО не стал бы миллиардером, как не стал им Михаил Калашников

Например, есть российское приложение с ежемесячным оборотом более миллиона долларов, которое показывает, куда дует ветер. В США, где со всех сторон океан, это очень востребовано из-за яхтенного спорта, серфинга, виндсерфинга. В России инвесторы вряд ли стали бы вкладываться в такой продукт. Но если вы ориентируетесь на отечественный рынок, у работы в России тоже есть плюсы. Как минимум невысокие налоги для малого бизнеса.

Но для того чтобы молодые изобретатели и ученые у нас почаще думали о защите своей интеллектуальной собственности, нужно создать для них все условия- объяснять, помогать, убеждать, мотивировать.

Популяризация патентования должна начинаться еще со школы, чтобы любой ребенок понимал - если он придумает что-то новое, он сможет заработать на этом. А вообще стоило бы запустить полноценную рекламную кампанию, которая бы развеивала стереотипы, рассказывала реальные истории успеха и мотивировала изобретателей. Интеллектуальная собственность и ее защита должны быть постоянно на слуху. Этому способствуют в первую очередь международные конференции, которые организовывает Роспатент - там можно послушать мировых экспертов и узнать о последних тенденциях в этой сфере.

Также нужно чаще устраивать демонстрации для новых технологических стартапов, подведения итогов года -кто и во что инвестирует, какие патенты пользуются популярностью и т.д. Нужны реестры компетентных патентных поверенных, как в Европе, награждения и премии для них, чтобы все понимали, к кому точно можно обращаться.

Важно увеличивать не только количество патентов в стране, но и количество их внедрений. И это, на мой взгляд, забота государства. Оно же заинтересовано в том, чтобы крутые разработки и технологии оставались в стране. А разработчик сходит к одному инвестору, ко второму и в конечном счете уедет туда, где его точно оценят.

Так что, я думаю, Роспатент со временем должен превратиться в некий понятный маркетплейс с витриной разнообразных патентов, в которые любой желающий сможет вложить деньги.

Справка

В 2018 году Роспатент выдал 35,7 тысячи патентов на изобретения и 9,8 тысячи патентов на полезные модели. Это на 4,4 и 12,4 процента больше, чем в 2017 году соответственно. Динамика заявок на патенты была разнонаправленной: на изобретения заявок было подано на 9,4 процента больше, чем в 2017 году, а на полезные модели -на 8,8 процента меньше.

Почти 40 процентов заявок на изобретения и 22 процента заявок на полезные модели были поданы в электронном виде. При экспертизе заявок стали применять методы искусственного интеллекта.