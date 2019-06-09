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09.06.2019 19:12
Рубрика: Спорт

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Текст: Артур Нанян

Английская сборная одолела Швейцарию в матче за третью строчку в Лиге наций. Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее были британцы - 6:5.

Англичане получили заслуженную порцию критики после поражения от Голландии (1:3). Никто из британских экспертов так и не понял: что случилось с командой в концовке встречи, в которой, казалось, все шло под диктовку футболистов Гарета Саутгейта.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Можно, конечно, списать все на усталость после сложного сезона и прочие факторы, но ведь и соперник подошел к матчу в одинаковых условиях. Более того, в отличие от англичан, у голландцев с первых минут вышли оба победителя Лиги чемпионов в их составе - Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум. В то же время игроки "Тоттенхэма" Гарри Кейн, Деле Алли и Дэнни Роуз по решению Саутгейта остались в запасе.

"В таких встречах большую роль играют мелочи. И они сложились не в нашу пользу", - прокомментировал поражение Кейн. "Мы допустили ошибки, но вынесли для себя урок. Мы действовали неаккуратно и слишком легко отдавали мяч. За это и поплатились".

Со Швейцарией англичанам пришлось чуть легче, хотя "красно-белые" в последние годы зарекомендовали себя очень крепкой командой. Гранит Джака, Джердан Шакири, Рикардо Родригес, Стивен Цубер - все эти игроки достаточно известны в Европе. И по своему классу они мало чем уступают англичанам.

В основное время шансов отличиться было больше у англичан. Они даже забили: на 83-й минуте мяч в ворота швейцарцев отправил Калум Уилсон. Но арбитр Овидиу Хацеган, посмотрев повтор, отменил гол, усмотрев нарушение правил со стороны Уилсона.

В дополнительное время голов забито так и не было, и все решилось в серии пенальти. В ней чуть удачливее оказалась Англия. Британцы реализовали все свои попытки, а у швейцарцев не сумел отличиться Йосип Дрмич. Как итог - 6:5 в пользу подопечных Саутгейта.

Добавим, что финальный матч Лиги наций пройдет сегодня в 21:45. Хозяева турнира португальцы встретятся с Голландией.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций УЕФА 2018/2019
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