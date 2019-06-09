СМИ сообщили о переходе Дзагоева из ЦСКА в мексиканский клуб

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике. По информации портала eluniversal.com, россиянин близок к переходу в клуб "Тигрес".

Сообщается, что уже в ближайшее время Дзагоев присоединится к новой команде. "Тигрес" получит игрока бесплатно, поскольку контракт Алана с армейцами истекает в конце июня. Переговоры о продлении соглашения футболиста с ЦСКА ведутся уже несколько месяцев.

Сам Дзагоев, как он признавался в одном из последних интервью, был не против остаться в столичной команде. Но ЦСКА, по всей видимости, смущают частые травмы полузащитника. За последние три сезона Алан провел в Премьер-лиге всего 43 матча. Последнюю травму он получил в феврале этого года во время одной из предсезонных игр. Из-за повреждения передней крестообразной связки колена он перенес операцию и выбыл на продолжительное время.